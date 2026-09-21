Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

Помимо радиолокационной станции, Силы обороны нанесли удар по пункту управления беспилотниками и месту сосредоточения личного состава армии РФ.

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ВСУ уничтожили российскую РЛС стоимостью 60 млн долларов / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

ВСУ поразили редкую РЛС "Каста" в районе Пикузы в Донецкой области

Стоимость станции - от 60 миллионов долларов

Также поражены пункт управления дронами и живая сила армии РФ

В ночь на 21 сентября Силы обороны поразили несколько важных объектов противника. Среди них - редкая радиолокационная станция "Каста". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что радиолокационная станция была поражена в районе населенного пункта Пикузы Донецкой области.

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Станция предназначена для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах:

дальность обнаружения целей - до 150 километров;

ориентировочная стоимость станции - от 60 миллионов долларов;

полное название модели - "Каста-2Е2" (39Н6).

В то же время в районе Днепроэнергии в Донецкой области Силы обороны нанесли удар по пункту управления беспилотниками оккупационной армии, а в районе Старого Хутора в Белгородской области РФ был поражен пункт сосредоточения живой силы противника.

"Работа по ключевым военным целям врага продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Когда Украина может начать применять собственное баллистическое оружие

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, к концу 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - подчеркнул он.

Украинская баллистическая ракета / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - что известно

Как сообщал Главред, 18 сентября и в ночь на 19 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника. В частности, в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области были поражены пункты управления БПЛА противника.

В ночь на 12 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание, после чего возник пожар.

В ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске были поражены как минимум три российских корабля.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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