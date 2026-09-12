Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

Завод производит синтетические каучуки, которые используются, в частности, для твердого ракетного топлива.

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Последствия атаки на комбинат "Тольяттикаучук" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук"

На предприятии зафиксирован пожар

Расстояние до цели составляло около 880 км

В ночь на 12 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание, после чего возник пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых компонентов топлива. Синтетические каучуки, в частности, используются в производстве твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

видео дня

По данным Сил беспилотных систем, удар по предприятию нанесли операторы 1-го отдельного центра СБС совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины. Расстояние до цели составляло около 880 км. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

Кроме того, 11 сентября и в ночь на 12 сентября украинские военные поразили ряд других важных военных объектов РФ. В частности, были поражены пункты управления БПЛА в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.

Также были поражены склады и места хранения ударных беспилотников в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидовом и Кураховке Донецкой области. В Алчевске Луганской области украинские военные нанесли удар по складу материально-технического обеспечения и месту хранения вооружения и военной техники.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Что означает "закрытие неба" над Россией - мнение эксперта

Фактическое "закрытие неба" над Россией не обязательно означает юридический запрет на полеты. Речь идет о создании таких условий, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно работать. По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, ключевым направлением в таком сценарии может стать московский авиационный узел.

Для этого, по мнению эксперта, недостаточно единичных атак. Регулярное появление беспилотников вблизи крупных аэропортов будет вынуждать диспетчеров ограничивать или приостанавливать прием и отправку самолетов даже без прямого поражения взлетно-посадочных полос.

"Фактически нужно реализовать стратегию, схожую или аналогичную той, которую применяет Россия. То есть каждые несколько часов десятки беспилотников должны запускаться и находиться в воздушном пространстве РФ", - пояснил Долинце в комментарии УНИАН.

Еще одним фактором может стать повреждение навигационного и другого оборудования, необходимого для работы аэродромов. Проблемы с такими системами, а также ограниченное количество экипажей, имеющих допуски к сложным категориям посадки, способны дополнительно осложнить работу российских аэропортов и сделать полеты в РФ менее привлекательными для перевозчиков.

Атаки БПЛА по России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, российский губернатор сообщил о падении обломков на территории промышленного предприятия в Волгоградской области. Вероятной целью атаки был Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА горит "КуйбишевАзот". Очевидцы публиковали видео возгорания в промышленной зоне города.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о массированной воздушной атаке на город и о работе сил ПВО. На спутниковых снимках зафиксированы пожары на территории "ТагАЗа" и возгорание резервуара.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых сил Украины, пишет Википедия.

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