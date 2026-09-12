Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй дома

Собственноручно сделанная смесь специй для глинтвейна обходится дешевле магазинной и делает напиток еще вкуснее.

https://glavred.info/recipes/sekret-aromatnogo-glintveyna-kak-sdelat-idealnuyu-smes-speciy-doma-10796096.html Ссылка скопирована

Глинтвейн заиграет новым вкусом, если сделать ароматную смесь специй дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Как сделать смесь специй для глинтвейна дома

Почему целые специи лучше молотых

Рецепты глинтвейна из сидра, вина и меда

Садовый блогер и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер отказалась от готовых смесей специй для глинтвейна в пользу собственного рецепта. По ее словам, домашняя смесь обходится дешевле магазинной и позволяет полностью контролировать состав напитка.

Трейси традиционно готовит большую партию ароматной смеси, которую хранит в банке на кухонном столе и использует для горячего сидра, вина и меда на протяжении всего холодного сезона. Сама она признается, что обожает зиму значительно больше, чем лето.

видео дня

"Я терплю лето. Кажется, это любимое время года для всех, а я всегда перегреваюсь, так что лето не слишком добро ко мне", - заявила Бесемер.

Свою приверженность холодному времени года она объясняет просто.

"Время года, которое я люблю больше всего, можно описать одним словом - снег. Зима - это моя пора, я люблю холод", - сказала главный редактор Rural Sprout.

Чем домашняя смесь специй для глинтвейна лучше магазинной

Раньше Бесемер покупала готовые смеси специй в картонных коробках, но со временем разочаровалась в таком продукте. Основная претензия касалась состава - избыточного количества сахара и искусственных ароматизаторов вместо настоящих специй.

"Я покупала эти ужасные коробки со смесью для глинтвейна. Она продавалась в традиционном и апельсиновом вкусах. Стоит всегда настороженно относиться к продукту, в названии которого есть слово "вкус" рядом с названием настоящей еды. Это была порошковая смесь, перегруженная сахаром, которая в итоге давала слишком приторный напиток", - рассказала Трейси.

После этого она перешла на самостоятельное приготовление специй.

Что входит в состав приправы для глинтвейна

Базовый состав практически любой смеси для глинтвейна - корица, гвоздика, душистый перец и сушеная цедра апельсина. Эти ингредиенты легко найти в любом магазине специй.

Помимо классического набора, Трейси предлагает добавлять мускатный орех, черный перец горошком, сушеный имбирь, сушеную цедру лимона, звездчатый анис, кардамон и можжевельник - в зависимости от желаемого вкусового акцента. По словам Бесемер, комбинаций может быть бесконечно много, и каждая семья способна подобрать собственный вариант смеси под свой вкус.

Почему стоит использовать целые специи, а не молотые

Отдельно автор обращает внимание на форму специй, которую стоит выбирать для приготовления напитка. По ее словам, у большинства людей дома есть молотые варианты специй, однако для глинтвейна это не лучший выбор.

"У большинства из нас эти специи уже есть в молотом виде, но лучше использовать целые. Молотые специи не растворяются в напитке, поэтому на дне кастрюли образуется осадок, который часто попадает в чашку при разливе. Это портит последние глотки напитка", - предупредила Бесемер.

Как измельчить палочки корицы и мускатный орех

Для удобного хранения смеси в банке палочки корицы и целый мускатный орех стоит предварительно слегка измельчить. Бесемер предлагает альтернативу пластиковым пакетам для заморозки, которые часто рекомендуют для этой процедуры.

"Вместо этого положите корицу и мускатный орех между слоями чистого, сложенного вдвое кухонного полотенца. А теперь от души отлупите эту штуку скалкой, небольшой чугунной сковородой или молотком для мяса. Это самая антистрессовая часть сегодняшней готовки", - рассказала редактор Rural Sprout.

Домашняя цедра апельсина для глинтвейна

Хотя цедру можно купить готовую в магазине, автор советует готовить ее самостоятельно - из свежих апельсинов. По ее словам, это не требует особых усилий, а результат заметно превосходит покупной вариант по качеству аромата.

Процесс приготовления включает обваривание шести апельсинов кипятком, промывание под проточной водой щеткой с мягкой щетиной и полное высушивание кожуры. Далее овощечисткой снимают только внешний слой цедры, избегая белой сердцевины из-за ее горечи, разрывают на кусочки размером примерно по сантиметру и высушивают в духовке при температуре 76,7 градуса Цельсия около 45 минут.

Рецепты глинтвейна из яблочного сидра, вина и меда

Для базового рецепта смеси нужно взять:

18 палочек корицы (примерно 85 граммов);

треть стакана сушеной цедры апельсина;

четверть стакана душистого перца;

четверть стакана целой гвоздики.

Вариант смеси от Трейси Бесемер дополнительно включает черный перец горошком, звездчатый анис и измельченный сахарный имбирь.

Для приготовления глинтвейна из горячего сидра используют две столовые ложки смеси специй на два литра напитка, который доводят до легкого кипения, а затем томят под крышкой от получаса до трех часов.

Для глинтвейна из красного вина Трейси рекомендует недорогой сухой сорт. Его подслащивают сахаром, медом или кленовым сиропом и укрепляют четвертью стакана бренди в конце приготовления.

Для медового варианта напитка процесс приготовления аналогичен винному, с заменой вина на мед.

Приготовление глинтвейна в мультиварке

"Мой любимый способ готовить глинтвейн - это мультиварка. Дом наполняется прекрасным ароматом, и, по моему опыту, это самый простой способ подавать горячие напитки на вечеринках. Гости могут угощаться сами", - отметила Бесемер.

Для приготовления в мультиварке режим выставляют на низкую температуру и запускают минимум за три часа до подачи напитка, добавляя ингредиенты в том же соотношении, что и в классическом рецепте.

Смотрите видео - Как приготовить глинтвейн:

Как писал Главред, виноград, который обычно портится уже через несколько дней после покупки, можно хранить в холодильнике целый месяц - упругим, сочным и без единого признака плесени. Для этого не нужны дорогие средства для мытья овощей или специальные приспособления - достаточно простой комбинации пищевой соды, белого уксуса и бумажных полотенец.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред