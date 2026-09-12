Три подкормки — и пекинская капуста растет как на дрожжах: огородник раскрыл секрет

Пекинская капуста нуждается в различном питании в течение сезона. Огородник поделился секретом выбора удобрения для роста и формирования кочана.

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Подкормка пекинской капусты - огородник назвал три рецепта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем подкармливать пекинскую капусту

Какие удобрения нужны пекинской капусте

Как вырастить пекинскую капусту

Пекинскую капусту можно выращивать по простой схеме из трех основных формул удобрений. Огородник и автор YouTube-канала Agro Start Александр показал свою систему на примере двух тепличных гибридов. Разницу между растениями он учитывает по возрасту: одну партию высадил раньше, а другую - примерно через 10 дней. Такой подход позволяет не собирать весь урожай одновременно и избежать перерастания кочанов.

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Какие удобрения нужны пекинской капусте на разных этапах роста и когда их вносить - выяснял Главред.

Александр отмечает, что для тех, кто хочет выращивать эту культуру без сложных расчётов, достаточно трёх основных этапов подкормки.

"Поэтому без лишних хлопот посмотрите, как это можно сделать. Выбираем первые удобрения, которые необходимы всем нашим растениям. Это фосфорные удобрения 13-40-13. Их вносят в начале один-два раза. Интервал между внесениями составляет 5–7 дней", - отметил огородник.

Как подкармливать пекинскую капусту после высадки

Первую формулу Александр использует на начальном этапе. На примере гибрида Tabaluga он рассказал, что после высадки 26 августа первое корневое внесение провел уже через несколько дней.

Специалист не придерживается схемы с обязательным еженедельным внесением фосфорного комплекса. По его словам, на старте достаточно сделать это один-два раза.

"Два раза я внес фосфорные удобрения. Не так, как пишут, знаете, каждые 7 дней. Я внес чуть чаще, два раза внес и всё, больше не будет", - отметил Александр.

Для другого гибрида - Enduro - схема была сдвинута во времени. Его выращивание начали примерно на 10 дней позже, чтобы растянуть период сбора урожая.

Такой подход огородник связывает с опытом предыдущего сезона, когда одновременная посадка привела к массовому созреванию. Часть переросших растений начала терять качество и подгнивать.

Смотрите видео о том, чем подкормить капусту для формирования кочана:

Какое удобрение использовать для пекинской капусты во время роста

После стартового этапа Александр переходит к сбалансированным комплексам с равными долями основных элементов. Он использует формулу 20-20-20, но допускает альтернативу в виде 18-18-18.

Выбор между этими вариантами, по его словам, не является принципиальным. В составе 18-18-18 дополнительно присутствует магний, тогда как 20-20-20 содержит по 20% азота, фосфора и калия.

"Сегодня вношу, как вы видели в начале видео, это 20-ки. Разницы, в принципе, нет - можно ли дать 18-ки или 20-ки. Совершенно никакой. Я выбрал 20-ки, потому что у меня был открытый мешок. Из-за этого буду давать 20-ки. Это неплохое удобрение, оно сбалансировано", - отметил огородник.

Эту формулу он планирует использовать до начала формирования кочана. Именно на этом этапе культура активно наращивает вегетативную массу, поэтому огородник не переходит сразу к калийной схеме.

"Здесь азот, фосфор и калий по 20%. И именно этим удобрением будем подкармливать до формирования кочана. То есть именно это удобрение буду вносить еще не раз", - подчеркнул Александр.

Чем подкармливать пекинскую капусту перед завершением сезона

Третьим этапом в схеме становится удобрение с повышенным содержанием калия. Огородник рассматривает сразу несколько формул: 9-18-36, 10-5-40 и 12-12-36.

Он объясняет, что эти варианты имеют разный состав, поэтому могут применяться на разных стадиях развития растений. Для самой пекинской капусты Александр выбрал другую последовательность.

"Вот такие три формулы для капусты будут. Что касается кальция, то об этом будет отдельное видео. Но кальций-бор тоже будет", - отметил огородник.

По завершении периода использования 20-20-20 он планирует перейти именно на 10-5-40. В этой формуле меньшая доля фосфора, но значительно выше - калия, что соответствует завершающему этапу схемы.

"Именно эту формулу я буду вносить под пекинскую капусту после 20-тки. В целом скажу вам так: для капусты 13-40-13, далее переходим на 20-тку - это до формирования кочана. А дальше уже буду вносить 10-5-40", - отметил Александр.

Какие удобрения нужны для формирования кочана пекинской капусты

В результате схема, которую предлагает огородник, состоит из трех последовательных формул. Сначала используется 13-40-13, затем сбалансированный комплекс 18-18-18 или 20-20-20, а ближе к завершению сезона - 10-5-40.

Отдельно Александр обращает внимание на кальций. Его внесение он рассматривает как дополнительный элемент ухода, который не входит в основную тройку формул.

"Кальций необходим для капусты, для предотвращения верховой и верхушечной гнили. Потому что капуста от этого тоже страдает", - подчеркнул огородник.

Именно такую последовательность Александр использует в своих теплицах, где выращивает различные гибриды с интервалом примерно в 10 дней.

Какие удобрения выбрать для пекинской капусты: схема огородника

Для упрощённой системы огородник предлагает не покупать все возможные комплексы, а выбрать по одной формуле для каждого этапа. По его схеме, в начале используется фосфорное удобрение, в середине выращивания - сбалансированный состав, а в заключительный период - калийный комплекс.

"Все просто: если, конечно, немного полить и подкормить, то у вас обязательно все вырастет. И все будет хорошо", - отметил Александр.

Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

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Об источнике: Agro Start Agro Start - украинский YouTube-канал о садоводстве и тепличном выращивании овощей. Автор делится практическими советами по уходу за растениями, подкормке, защите культур и выращиванию щедрого урожая, опираясь на собственный опыт.

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