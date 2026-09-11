Как быстро скрыть царапины на экране телефона: простой лайфхак

Как замаскировать мелкие царапины на экране смартфона с помощью детского масла: простой способ, пошаговая инструкция и важные предостережения.

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Чем можно замаскировать царапины на смартфоне / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как замаскировать мелкие царапины на экране

Почему для этого используют детское масло

Что делать с глубокими повреждениями

Ежедневное использование смартфона неизбежно может приводить к появлению мелких царапин и потертостей на экране. Многие пытаются замаскировать такие дефекты с помощью агрессивных домашних средств, в частности соды или уксуса. Однако подобные эксперименты могут повредить поверхность дисплея и его защитное покрытие. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Cronista, одним из домашних способов временно замаскировать мелкие поверхностные царапины называют использование небольшого количества детского масла и салфетки из микрофибры.

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Как работает этот метод

Масло не восстанавливает физически поврежденное стекло и не устраняет царапину. Оно может заполнять мельчайшие неровности на поверхности и изменять отражение света, благодаря чему неглубокие следы становятся менее заметными.

В то же время такой эффект носит лишь временный характер. После очистки экрана царапина снова станет видимой. Кроме того, перед использованием любой жидкости следует учитывать тип покрытия конкретного смартфона, поскольку некоторые средства могут влиять на его свойства.

Как попробовать замаскировать царапину

Выключите смартфон и отсоедините его от зарядного устройства.

Тщательно протрите экран сухой салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль и другие загрязнения.

Нанесите минимальное количество детского масла на салфетку. Не стоит капать жидкость непосредственно на дисплей.

Осторожно протрите только поврежденный участок легкими движениями, не нажимая на экран.

Сухой частью микрофибры удалите остатки масла, чтобы поверхность не оставалась жирной и скользкой.

Важно не допускать попадания масла в динамики, разъемы, кнопки и другие отверстия корпуса. Также не стоит использовать этот метод на поврежденном экране с трещинами или отслоениями покрытия.

Видео о том, как убрать царапины с телефона, можно посмотреть здесь:

Что делать с глубокой царапиной

Домашние средства не способны восстановить стекло, если оно имеет глубокое механическое повреждение. Если царапина ощущается ногтем, заметна под разными углами или сопровождается трещиной, маскировка маслом не решит проблему.

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В таком случае более практичным решением будет установка нового защитного стекла или пленки, если повреждено именно защитное покрытие. Если же поцарапан сам дисплей, стоит обратиться в сервисный центр для оценки его состояния и возможности замены.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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