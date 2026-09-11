Его носят многие украинки: учёные назвали самое красивое в мире женское имя

Блогерша объяснила, чем отличается это имя и в каких странах его часто выбирают.

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Самое красивое женское имя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какое женское имя считается самым красивым

Насколько популярно в Украине самое красивое имя для девочек

Родители при выборе имени для ребенка хотят найти самые красивые варианты. Оказалось, что самое красивое имя для дочери определили ученые. И оно довольно популярно в Украине.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала, какое женское имя считается самым красивым и по каким критериям его выбрали учёные.

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Какое женское имя считается самым красивым в мире

Самым красивым женским именем, по словам блогерши, ученые назвали Софию. Она рассказала, что соответствующие выводы якобы сделали исследователи Бирмингемского университета, которые оценивали звучание женских имен.

"По их мнению, именно это имя лучше всего воспринимается на слух из всех женских имен. Потому что звучит, как говорят, очень гармонично. К тому же, имя вызывает только приятные эмоции у носителей разных языков", - пояснила автор видео.

София, по словам блогерши, не только имеет приятное звучание, но и остается популярным именем для девочек. Она отмечает, что в Украине это имя много лет входит в число самых популярных.

Также имя София часто выбирают родители для девочек в нескольких других странах.

"Кроме того, именно этим именем девочек часто называют во Франции, США и Великобритании", - подытожила блогерша.

Смотрите видео с объяснением блогерши:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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