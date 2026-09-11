Чтобы не сморщились и не сгнили: как сохранить яблоки сочными зимой

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не сморщивались и не гнили? Рассказываем о температуре, влажности, таре и правильной укладке плодов.

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Как сохранить яблоки до весны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда собирать яблоки для длительного хранения

Почему нельзя мыть плоды перед укладкой

Как правильно укладывать яблоки в ящики

Сохранение выращенного урожая сочным и хрустящим до весенних месяцев требует от садоводов четкого соблюдения технологии. Долго храниться способны преимущественно позднезимние и зимние сорта, в частности Антоновка, Симиренко, Айдаред и Флорина, ведь их плотная кожица и структура мякоти приспособлены к длительному хранению. Главред расскажет подробнее.

По данным ровенского областного телеканала ITV MEDIA GROUP, первостепенную роль в продолжительности хранения играют правильно проведенный сбор и качественная подготовка самого помещения.

видео дня

Как правильно собирать яблоки для хранения

Продолжительность хранения яблок в значительной степени зависит от того, как именно их снимают с дерева:

Сохранение целостности

Фрукты снимают осторожным поворотом вместе с плодоножкой. Ее отсутствие приводит к микротравме, из-за которой внутрь быстрее могут проникнуть патогены.

Защитный слой

Не стоит мыть или протирать яблоки, поскольку это смывает естественный восковой налет, защищающий плод от высыхания и микроорганизмов.

Строгий отбор

На длительное хранение отбирают только здоровые плоды без вмятин, повреждений или следов парши. Сбор проводят исключительно в сухую погоду.

Какие условия необходимы яблокам в хранилище

Яблоки активно выделяют этилен, который ускоряет созревание соседних овощей и фруктов. Поэтому их рекомендуют хранить отдельно от картофеля, чеснока и лука.

Оптимальная температура для хранения составляет от 0 до +4 °C, а влажность воздуха должна быть на уровне 85–95%. В слишком сухом помещении плоды быстро теряют влагу и морщатся.

Видео о том, как сохранить яблоки сочными до зимы, можно посмотреть здесь:

Как правильно укладывать яблоки

Яблоки можно выкладывать в ящики в 2–3 слоя плодоножками вверх, пересыпая опилками лиственных пород. Другой вариант - обернуть каждый плод отдельно в бумагу.

Также предварительно охлажденные яблоки можно фасовать по 2–4 кг в плотные полиэтиленовые пакеты с небольшими проколами для вентиляции.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Как контролировать урожай зимой

Даже при правильных условиях хранения яблоки нужно периодически осматривать. Для своевременного выявления испорченных плодов профилактический осмотр хранилища рекомендуется проводить 1–2 раза в месяц.

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Об источнике: ITV media group ITV media group - это региональная медиакомпания из города Ровно. Информационный портал объединяет в себе функции телевидения, радио, новостной и развлекательной платформ. Также у медиакомпании есть собственные социальные сети, где пользователи могут высказать своё мнение в комментариях к материалам.

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