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Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 18:36
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Даже при активном росте листьев и корней орхидея может в течение длительного времени не формировать цветоносы из-за неблагоприятных условий.
Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов
Как заставить орхидею цвести / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему не цветет орхидея
  • Как приготовить настой из риса и лаврового листа для орхидеи
  • Как правильно поливать орхидею, чтобы не загнили корни

Орхидея может выглядеть здоровой, иметь крепкие листья и активно наращивать корни, но долго не выпускать цветоносы. Часто причиной становится недостаток питательных веществ или неправильный уход. В таких случаях помочь растению можно простым домашним средством, которое легко приготовить из доступных ингредиентов, пишет Главред со ссылкой на Top.

Как приготовить удобрение из риса и лаврового листа

Для приготовления настоя понадобится горсть сырого риса, 3 лавровых листа и 2 литра воды. Сначала рис и листья заливают литром горячей воды и оставляют на несколько часов, пока жидкость полностью не остынет. Затем настой процеживают и добавляют еще литр прохладной воды. Полученный раствор следует использовать сразу, ведь при хранении он может начать бродить и потерять полезные свойства.

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Такое средство действует как легкая натуральная подкормка, которая помогает орхидее получить дополнительные микроэлементы. Использовать его можно примерно раз в три недели, чередуя с основным уходом.

Как правильно поливать орхидею

Прежде чем погружать горшок в воду или настой, важно убедиться, что субстрат просох, а корни приобрели серебристый оттенок. Это сигнал о том, что растению нужна влага. Если корни зеленые, орхидея еще имеет достаточно воды.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Поливать следует, погружая горшок в воду комнатной температуры на несколько минут. После этого лишнюю жидкость нужно обязательно слить из поддона или кашпо, чтобы корни не оставались во влажной среде. Постоянно влажный субстрат может привести к загниванию.

Почему орхидея не цветёт

Чаще всего отсутствие бутонов связано с освещением. Если растение стоит далеко от окна, ему не хватает света для формирования цветоносов. Оптимальным местом считаются восточные или западные окна, где свет яркий, но не слишком агрессивный. Темные листья сигнализируют о недостатке света, а пожелтение или повреждение листовой пластинки может свидетельствовать о чрезмерном солнечном излучении.

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Об источнике: Top.pl

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