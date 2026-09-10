Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов

Вы узнаете:
- Почему не цветет орхидея
- Как приготовить настой из риса и лаврового листа для орхидеи
- Как правильно поливать орхидею, чтобы не загнили корни
Орхидея может выглядеть здоровой, иметь крепкие листья и активно наращивать корни, но долго не выпускать цветоносы. Часто причиной становится недостаток питательных веществ или неправильный уход. В таких случаях помочь растению можно простым домашним средством, которое легко приготовить из доступных ингредиентов, пишет Главред со ссылкой на Top.
Как приготовить удобрение из риса и лаврового листа
Для приготовления настоя понадобится горсть сырого риса, 3 лавровых листа и 2 литра воды. Сначала рис и листья заливают литром горячей воды и оставляют на несколько часов, пока жидкость полностью не остынет. Затем настой процеживают и добавляют еще литр прохладной воды. Полученный раствор следует использовать сразу, ведь при хранении он может начать бродить и потерять полезные свойства.
Такое средство действует как легкая натуральная подкормка, которая помогает орхидее получить дополнительные микроэлементы. Использовать его можно примерно раз в три недели, чередуя с основным уходом.
Как правильно поливать орхидею
Прежде чем погружать горшок в воду или настой, важно убедиться, что субстрат просох, а корни приобрели серебристый оттенок. Это сигнал о том, что растению нужна влага. Если корни зеленые, орхидея еще имеет достаточно воды.
Поливать следует, погружая горшок в воду комнатной температуры на несколько минут. После этого лишнюю жидкость нужно обязательно слить из поддона или кашпо, чтобы корни не оставались во влажной среде. Постоянно влажный субстрат может привести к загниванию.
Почему орхидея не цветёт
Чаще всего отсутствие бутонов связано с освещением. Если растение стоит далеко от окна, ему не хватает света для формирования цветоносов. Оптимальным местом считаются восточные или западные окна, где свет яркий, но не слишком агрессивный. Темные листья сигнализируют о недостатке света, а пожелтение или повреждение листовой пластинки может свидетельствовать о чрезмерном солнечном излучении.
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Об источнике: Top.pl
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