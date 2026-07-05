Как заставить орхидею цвести три раза в год: секрет "ленивого" ухода

Вы узнаете:
- Какие ошибки чаще всего приводят к гибели орхидеи
- Как правильно поливать орхидею
- Когда и как правильно обрезать цветонос после цветения
Фаленопсис, или орхидея, остается одним из самых популярных комнатных растений - его можно купить почти в каждом супермаркете или садовом центре по доступной цене. Несмотря на широкую распространенность, это растение считается довольно прихотливым, и многие владельцы выбрасывают горшок сразу после того, как цветы завянут и опадут.
Однако садовница с многолетним опытом утверждает в комментарии Daily Express, что добиться повторного цветения фаленопсиса можно даже два-три раза в год, если соблюдать одну несложную ежегодную процедуру.
Самый большой соблазн для владельцев орхидей - постоянно ухаживать за растением, часто поливая и подкармливая его. Однако опыт показывает обратное.
"Хотя и есть соблазн суетиться с орхидеей, я обнаружила, что невнимательный подход является самым эффективным для стимулирования нового цветения. По моему опыту, чрезмерный полив, перекормка, чрезмерная обрезка и избыток солнечного света являются основными причинами гибели орхидей", - отметила садовод.
Как часто поливать орхидею, чтобы она снова зацвела
Поскольку орхидеи являются эпифитами и в природе растут на других растениях, их корням необходим отличный дренаж и постоянный доступ воздуха. Из-за этого чрезмерный полив остается одной из самых распространенных причин гибели растения.
Один из первых признаков проблемы - корневая гниль, когда здоровые серебристо-серые или зеленые корни темнеют до коричневого или черного цвета. Часто это сопровождается неприятным запахом и появлением грибковых насекомых во влажном почвенном слое.
Проверить состояние корней можно визуально: ярко-зеленый цвет означает, что поливать ещё рано, а серебристо-серый сигнализирует о потребности во влаге. Оптимальная периодичность - раз в семь-десять дней, а зимой интервал следует увеличивать до двух недель.
"Мой любимый способ полива - поместить орхидею в раковину, наполовину наполненную теплой водой, на 10–15 минут, чтобы корни впитали влагу. После этого я оставляю горшок стекать на сушилке еще на 10–15 минут, чтобы удалить лишнюю воду", - рассказала специалист.
Главное правило - никогда не оставлять корни орхидеи в воде, а всегда давать растению полностью стечь после процедуры.
Как правильно подкармливать орхидеи
С удобрениями для орхидей стоит быть еще осторожнее, чем с поливом. Опыт показывает, что превышение дозировки может быстро навредить растению.
"Перекорм также может навредить орхидеям, как я узнала, когда одно из моих прежних растений пожелтело, у него появились коричневые корни и задержка роста из-за избытка удобрений. К сожалению, несмотря на мои усилия, она так и не оправилась", - предупреждает садовод.
Специализированное удобрение для орхидей следует вносить раз в три-четыре недели в течение активного вегетационного периода, а зимой подкормку лучше полностью пропускать. Перед внесением удобрения корневую систему рекомендуют предварительно полить обычной водой, чтобы избежать ожога корней.
Смотрите видео о правилах ухода, пересадки и полива орхидей:
Когда обрезать цветонос после цветения
Когда цветы на орхидее увядают и опадают, внимание стоит перенести на цветонос. Обрезать его до самого основания можно только тогда, когда стебель полностью побурел или стал сухим и соломенным.
Если же цветонос всё ещё зелёный и живой, срезать его до конца не стоит. Вместо этого стебель укорачивают до ближайшего видимого узла - и именно оттуда со временем может вырасти новый цветонос.
Где разместить орхидею для повторного цветения
Расположение горшка влияет на цветение не меньше, чем полив или подкормка. В естественных условиях орхидеи растут под кронами деревьев тропического леса, поэтому прямые солнечные лучи для них слишком интенсивны.
Избыток солнца может обжечь листья, обесцветить их или придать им пурпурно-красный оттенок. Окна, выходящие на восток или запад, считаются наиболее удачным вариантом, хотя подойдет любое место с рассеянным светом.
"Я держу свою на кухне, где она получает переменный солнечный свет и обычную тень", - рассказала садовница.
Дополнительным плюсом для цветения является повышенная влажность воздуха, поэтому ванные комнаты также хорошо подходят для содержания орхидей. Если такой возможности нет, горшок можно поставить на поддон с влажными камешками.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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