Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

Марина Иваненко
4 июля 2026, 22:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Красная смородина подходит не только для десертов. Узнайте, как из красной смородины получаются желе без варки, компоты и оригинальный соус к мясу.
Что приготовить из смородины
Что приготовить из крыжовника / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Что приготовить из красной смородины на зиму
  • Какие заготовки из красной смородины лучше всего хранятся

Летний сезон в разгаре, и на многих приусадебных участках самое время собирать богатый урожай красной смородины. Эта ягода богата витаминами и природным пектином, однако из-за характерной кислинки хозяйки часто задумываются, как переработать её вкусно, быстро и без лишних хлопот. Главред поделится вариантами.

Автор кулинарного YouTube-канала "Вкусно и красиво дома" рассказала , как использовать даже целое ведро собранных ягод без каких-либо отходов. Она поделилась проверенными вариантами зимних заготовок - от классического густого желе до оригинальных соусов и напитков, которые хорошо хранятся до самой весны.

видео дня
Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Чем особенна красная смородина

Главное преимущество смородины заключается в том, что благодаря высокому содержанию природных желирующих веществ из неё можно готовить вкусные десерты даже без добавления желатина или агар-агара.

Красная смородина - это уникальная ягода. Из неё можно приготовить невероятное желе вообще без варки, причём в нём сохранятся абсолютно все витамины, - отмечает блогер.

Лучшие заготовки из красной смородины

Живое желе без варки

Ягоды перетирают с сахаром в правильной пропорции, благодаря чему масса естественным образом загустевает и хорошо хранится в холодном месте в течение всей зимы.

Густой конфитюр или мармелад

После недолгого проваривания сока получается отличная начинка для домашней выпечки.

Компоты и основа для морсов

Ягоды закатают целиком в банки с минимальным количеством сахара, сохраняя их естественный вкус.

Видео о том, что приготовить из смородины на зиму, можно посмотреть здесь:

Что ещё можно приготовить из смородины

Помимо традиционных сладких заготовок, автор видео советует попробовать приготовить из кислых ягод пикантные соусы к мясу, которые прекрасно дополнят зимнее меню.

Если вы не знаете, куда деть излишки рябины, приготовьте острый соус к мясу. Он затмит даже всем известный ткемали, - делится опытом автор видео.

Все предложенные рецепты проверены временем, не требуют дорогих ингредиентов или специального кухонного оборудования. Поэтому справиться даже с большим урожаем сможет каждый, даже начинающий кулинар.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Вкусно и красиво дома"

"Вкусно и красиво дома" - канал Маргариты на YouTube. Автор делится интересными рецептами праздничных и повседневных блюд, идеями быстрых и бюджетных блюд, а также идеями декора для дома. На этот канал уже подписались более 60 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
консервация интересные новости смородина жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

23:27Украина
РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:08Война
Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Последние новости

23:27

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

22:55

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

22:31

В РФ заговорили о новом "прекращении огня": детали провокационного заявления

22:08

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:06

Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
21:27

Жара больше не помешает спать: простой предмет у кровати охладит за минутыВидео

21:17

Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

21:12

Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтисьВидео

20:31

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Реклама
20:23

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам — прибыль, Львам — новые должности

19:56

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:32

Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знаетВидео

19:29

Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

19:10

Как Путин устроил россиянам топливный кризис: Гардус о действиях Кремлямнение

19:04

Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секретВидео

18:56

Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

18:50

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям — победа, Рыбам — ожидание

18:34

На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливкиВидео

18:27

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:09

Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

Реклама
18:02

ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

17:57

Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

17:42

"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

17:35

В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

17:27

Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанкаВидео

17:16

Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

17:00

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подуматьВидео

16:57

Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

16:51

Рожденные в определенные месяцы чаще других живут прошлым: в чем причина

16:40

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

16:29

Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

16:10

Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

16:02

Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупацииВидео

15:57

Лунный календарь на неделю: когда ожидать финансового успеха, а когда — ссор

15:55

Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жарыВидео

15:26

Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

15:16

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

15:16

Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожаяВидео

15:12

Семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке

14:54

Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязиВидео

Реклама
14:44

Ночной разгром в "Бельбеке": бойцы ГУР одним ударом уничтожили МиГ-29 и не толькоВидео

14:23

"В Польше истерика": Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы

14:19

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

14:13

Главная поп-звезда США Тейлор Свифт вышла замуж — детали роскошной свадьбы

14:00

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

13:42

Путин объявил об оккупации Константиновки: Зеленский бросил ему неожиданный вызов

13:36

Выигрывают в лотерею с первого раза: названы даты рождения счастливчиков

13:32

Как быстро разморозить морозилку: хитрость, о которой все молчатВидео

13:06

Инсульт и тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Кармелита"

12:59

От бессонных ночей к роскошным триумфам: Таро прогноз для Рыб на июль 2026Видео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять