Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

В боях за Константиновку враг применяет беспилотники в большом количестве, подчеркнул Антон Дзюбенко.

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Раскрыты детали ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/93OMBr

Главное из заявлений Дзюбенко:

РФ массированно применяют беспилотники на всех участках фронта

Россияне используют БПлА для поддержки пехотных групп

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко сообщил о том, что армия страны-агрессора РФ активно использует беспилотники на всей линии фронта, включая Константиновское направление.

"Они массированно применяют беспилотники на всех участках фронта. Надо понимать, что российско-украинская война – абсолютно новый формат военной кампании для всего мира. Если раньше беспилотная составляющая была новацией или дополнительным элементом классической войны, то теперь это основной элемент. Причем как у нас, так и у противника", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Собеседник уточнил, что в боях за Константиновку враг применяет беспилотники в большом количестве.

"Россияне используют их для поддержки пехотных групп, которые пытаются штурмовать наши позиции или инфильтрироваться. Враг стремится подавить украинские подразделения беспилотных систем, чтобы обеспечить продвижение своих штурмовиков. Поэтому сейчас противник активно работает в первую очередь против нашей беспилотной составляющей, а именно – средств огневой поддержки. Чтобы лишить нас возможности проводить разведку, наблюдение и наносить им огневое поражение", - рассказал он.

Вместе с тем украинский военный напомнил о том, что за месяц россияне на поле боя теряют больше личного состава, чем им удается привлечь в войско.

"Учитывая такую разницу, врагу в любом случае нужны дополнительные ресурсы для ведения дальнейших боевых действий и поддержания наступательных возможностей. Потому что наступление всегда сопровождается большими потерями, чем во время оборонительных действий. Каким образом россияне будут привлекать личный состав в свое войско – путем мобилизации или создания новых условий для контрактной службы – вопрос открытый. Но я думаю, что в ближайшее время они будут принимать определенные решения. Иначе планы, о которых они постоянно говорят, реализовать будет невозможно", - добавил Дзюбенко.

/ Инфографика: Главред

На каком направлении РФ усиливает давление

По оценке лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", обстановка на линии фронта остается напряженной. Он не исключает, что в ближайшей перспективе основные боевые действия могут развернуться в районе Доброполья Донецкой области.

Военный сообщил, что российские подразделения пытаются развивать наступление с флангового направления, продвигаясь со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", - отметил он.

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Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Аналитики Института изучения войны писали о том, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет.

Напомним, ранее сообщалось, что проникновение россиян на восточные окраины Константиновки произошло в октябре 2025 года. С тех пор оккупанты не достигли никаких тактически значимых результатов, несмотря на регулярные заявления российских чиновников об "успехах".

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О персоне: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, которое выполняет разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны. Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

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