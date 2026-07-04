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Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах Украины

Анна Косик
4 июля 2026, 08:40
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В течение ночи враг несколько раз наносил удары по Украине.
Удар по Запорожью и Одесской области
Среди пострадавших этой ночью много детей / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Сумах
  • В Запорожье в результате атаки РФ пострадали дети
  • В Одесской области от российской ракеты пострадала гражданская инфраструктура

С вечера 3 июля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами, ракетами и КАБами. В результате ударов по нескольким областям есть погибшие, раненые, а также разрушения.

Удар по Сумам

В Сумах продолжается ликвидация последствий российского авиаудара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, россияне применили управляемые авиабомбы непосредственно против мирных жителей в центре города.

видео дня

"Под завалами многоэтажного дома еще могут находиться люди. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших, среди них - ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Еще 27 человек получили ранения, из них шестеро - дети. У многих – тяжелые ранения", – добавил он.

  • Последствия удара по Сумам
    Последствия удара по Сумам фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Сумам
    Последствия удара по Сумам фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Сумам
    Последствия удара по Сумам фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Сумам
    Последствия удара по Сумам фото: t.me/dsns_telegram

И.о. мэра Сум Артем Кобзар также сообщил, что враг не прекратил обстрелы города и ночью. Около 00:10 было зафиксировано попадание по нежилому помещению в Ковпаковском районе Сум. Погибших и пострадавших в результате этой атаки нет, но возник пожар.

Удар по Запорожью

Около 23:00 россияне нанесли удары по Запорожью, поразив жилую застройку. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. В результате атаки ранения получили 8 человек, среди них двое детей.

"15-летний мальчик и 16-летняя девочка получили ранения. Пострадали ещё две женщины и четыре мужчины в возрасте от 20 до 66 лет. Каждому была оказана медицинская помощь", - добавил он.

  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью 4 июля
    Последствия удара по Запорожью 4 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар по Одесской области

Этой ночью враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате атаки возник пожар в складском здании с продуктами питания.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Два человека пострадали, им оказывается необходимая помощь. Также повреждены расположенные рядом складские здания. Спасатели быстро потушили пожары, а правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.

Последствия удара по Одесской области
Последствия удара по Одесской области / фото: t.me/odeskaODA

Почему РФ сократила количество ударов по Украине - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, в июне 2026 года Россия заметно сократила частоту масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине. В течение предыдущих месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить удары с применением сотен беспилотников и ракет. Но в первый месяц лета количество таких атак резко сократилось.

Аналитики отмечают, что однозначного объяснения такому сокращению атак пока нет. По их мнению, одной из возможных причин является накопление Россией запасов беспилотников для еще более интенсивных атак в будущем.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 июля Россия осуществила очередной массированный обстрел столицы, который военные аналитики уже назвали одним из самых сложных с точки зрения воздушной тактики с начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и была повреждена инфраструктура.

2 июля российская оккупационная армия также массированно атаковала Киевскую область. Под удар попали шесть районов области. Было повреждено 17 объектов, среди которых девять частных домов, общежитие и четыре транспортных средства.

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О персоне: Артем Кобзар

Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982 года, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учёт и аудит", получил квалификацию специалиста по учёту и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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