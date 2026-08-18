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РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

Дарья Пшеничник
18 августа 2026, 09:58
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Разведка не видит на фронте никаких признаков подготовки операции с севера в данный момент, но сценарий с мобилизацией может изменить ситуацию.

РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки
Россия может начать наступление на Киевскую и Черниговскую области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Wikipedia

Кратко:

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  • Наступление на Киевскую и Черниговскую области возможно зимой
  • Условие - новая волна мобилизации в России
  • Мирного соглашения до конца года не будет

Россия может начать новое наступление на северном направлении - на Киевскую и Черниговскую области - уже зимой, если в этом году проведет новую волну мобилизации. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Расчет военной разведки основан на опыте 2022 года: полномасштабное вторжение началось в феврале, частичную мобилизацию в РФ объявили во второй половине октября, а боеспособные подразделения появились на фронте уже в январе 2023 года, часть - в декабре.

Именно эта арифметика, по словам Скибицкого, дает ориентир на конец зимы.

"То есть, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации - они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам", - сказал заместитель начальника ГУР Минобороны.

Впрочем, конкретные сроки будут зависеть от масштабов призыва - и от того, решится ли Кремль на него вообще. Реальное положение дел на линии фронта пока противоречит самому сценарию.

"На практике нет условий, индикаторов, которые бы показывали, что они готовы к этой операции, нет войск для этого", - подчеркнул Скибицкий, добавив, что теоретически удар с севера в этом году возможен.

Политический календарь Кремля

Ближайшие месяцы в ГУР связывают не с подготовкой новых группировок, а с необходимостью российского руководства демонстрировать результаты для внутренней аудитории.

"До выборов они будут пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после – возможно, будет мобилизация", – отметил он.

Перемирия ожидать не стоит

Сигналов о готовности Москвы к реальному переговорному процессу разведка не фиксирует. По оценке Скибицкого, до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет - на поле боя нет признаков, указывающих на намерение прекратить огонь.

Зато приоритеты ударов остаются прежними: по данным военной разведки, россияне продолжат наносить удары по предприятиям ОПК, военным объектам, энергетике, логистике и АЗС. Под угрозой - электроэнергия, отопление и система водоснабжения.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Война в Украине - важные новости

Как писал Главред, ранее были обнародованы колоссальные потери РФ в Украине. Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимые потери как на фронте, так и в тылу.

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Об персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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