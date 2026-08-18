РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

Кратко:
- Наступление на Киевскую и Черниговскую области возможно зимой
- Условие - новая волна мобилизации в России
- Мирного соглашения до конца года не будет
Россия может начать новое наступление на северном направлении - на Киевскую и Черниговскую области - уже зимой, если в этом году проведет новую волну мобилизации. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
Расчет военной разведки основан на опыте 2022 года: полномасштабное вторжение началось в феврале, частичную мобилизацию в РФ объявили во второй половине октября, а боеспособные подразделения появились на фронте уже в январе 2023 года, часть - в декабре.
Именно эта арифметика, по словам Скибицкого, дает ориентир на конец зимы.
"То есть, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации - они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам", - сказал заместитель начальника ГУР Минобороны.
Впрочем, конкретные сроки будут зависеть от масштабов призыва - и от того, решится ли Кремль на него вообще. Реальное положение дел на линии фронта пока противоречит самому сценарию.
"На практике нет условий, индикаторов, которые бы показывали, что они готовы к этой операции, нет войск для этого", - подчеркнул Скибицкий, добавив, что теоретически удар с севера в этом году возможен.
Политический календарь Кремля
Ближайшие месяцы в ГУР связывают не с подготовкой новых группировок, а с необходимостью российского руководства демонстрировать результаты для внутренней аудитории.
"До выборов они будут пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после – возможно, будет мобилизация", – отметил он.
Перемирия ожидать не стоит
Сигналов о готовности Москвы к реальному переговорному процессу разведка не фиксирует. По оценке Скибицкого, до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет - на поле боя нет признаков, указывающих на намерение прекратить огонь.
Зато приоритеты ударов остаются прежними: по данным военной разведки, россияне продолжат наносить удары по предприятиям ОПК, военным объектам, энергетике, логистике и АЗС. Под угрозой - электроэнергия, отопление и система водоснабжения.
Война в Украине - важные новости
Как писал Главред, ранее были обнародованы колоссальные потери РФ в Украине. Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.
Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимые потери как на фронте, так и в тылу.
Вас может заинтересовать:
- Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон
- РФ готовит собственный аналог Starlink: Флеш раскрыл, что нужно врагу для запуска сети
- Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны столбы черного дыма
Об персоне: Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред