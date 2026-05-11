"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

Виталий Кирсанов
11 мая 2026, 12:27
Киев, по оценке издания, наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.
Ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rugkhartiia

  • Соотношение убитых и раненых растет
  • Россия несет потери от украинских беспилотников средней дальности

Ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины, а Россия впервые за долгое время теряет инициативу в войне. Об этом пишет издание The Economist.

Авторы материала обращают внимание на символичность парада 9 мая в Москве в 2026 году. По их оценке, мероприятие прошло заметно скромнее обычного: впервые за более чем двадцать лет по Красной площади не проехали танки и тяжелая военная техника. Вместо демонстрации силы парад, как отмечает издание, продемонстрировал уязвимость российской военной машины и общую напряженность внутри страны.

Журналисты подчеркивают, что после тяжелой зимы, сопровождавшейся массированными ударами по украинским городам и энергетической инфраструктуре, Украина смогла изменить динамику войны. Киев, по оценке издания, наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

Отдельно отмечается, что ожидаемое весеннее наступление российских войск не принесло желаемых результатов. Более того, в апреле Россия впервые с августа 2024 года столкнулась с чистыми территориальными потерями.

Согласно подсчетам The Economist на основе данных Institute for the Study of War, за последние 30 дней российская армия потеряла контроль над 113 квадратными километрами территории. Издание связывает это с украинскими контратаками, ударами средней дальности, ограничением использования терминалов Starlink российскими силами на оккупированных территориях, а также внутренними ограничениями Кремля, включая проблемы с работой Telegram.

Профессор военных исследований Лоуренс Фридман из Королевского колледжа Лондона назвал происходящее возможным переломным моментом войны. По его мнению, если российская армия и дальше не будет демонстрировать результатов, ситуация на отдельных участках фронта может начать стремительно ухудшаться для России.

Соотношение убитых и раненых растет

Потери российских солдат, составляющие 35 000 в месяц, превышают темпы набора пополнения со стороны России, и за этими цифрами скрывается более мрачная новая тенденция. Если до прошлого года соотношение убитых и раненых российских солдат могло составлять от 1:2 до 1:3, что плохо по современным меркам, но примерно соответствует показателям прошлых конфликтов, то в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого раненого приходится почти два убитых солдата.

Как отмечает The Economist, соотношение убитых и раненых растет, поскольку значительная часть потерь – возможно, до 80% – теперь обусловлена ударами FPV-дронов, которые выслеживают вражеских солдат и ставят под угрозу попытки медицинской эвакуации.

При этом российские солдаты жалуются, что новые автономные беспилотники Украины неслышны, пока не начнут пикировать. Они используют искусственный интеллект и управляются с помощью оптоволоконных кабелей, чтобы противостоять помехам:

"Сэр Лоуренс утверждает, что зона поражения беспилотников протяженностью около 20 км между линиями фронта расширяется далеко в тыл России, и это оказывает большее влияние на российские операции, чем на украинские. Для Украины гораздо эффективнее уничтожить вспомогательную инфраструктуру для наступления, чем уничтожить немногочисленных военнослужащих, которые сейчас возглавляют атаки", - говорится в сообщении.

Глубокие и средние удары

Россия также несет потери от украинских беспилотников средней дальности (от 50 до 300 км). Целями являются склады боеприпасов, склады беспилотников, командно-контрольные пункты, пусковые установки зенитных ракет, радары и пункты развертывания, где сосредоточены бронетехника и войска.

К неудачам на поле боя добавляется увеличение масштаба, дальности и интенсивности глубоких ударных операций Украины в России. В марте Украина впервые превзошла Россию по количеству нанесенных ударов беспилотниками дальнего действия. Регулярно поражаются экономические и военные цели, расположенные почти в 2000 км от украинской границы. Это означает, что 70% населения России находится в зоне досягаемости украинских беспилотников, и эти атаки наносят России психологический ущерб.

При этом размеры России и систематическая кампания Украины по ослаблению ее систем ПВО делают защиту даже ценных объектов практически невозможной.

"Они не могут защититься от ударов беспилотников с помощью средств зональной обороны. И у них нет точечной обороны во многих местах, где она им необходима", - говорит Сет Джонс, старший военный аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Все решится в ближайшие месяцы

Однако ключевой вопрос заключается в том, являются ли различные неудачи России – на поле боя или в результате разрушения экономической инфраструктуры – показателями того, что возможности Путина в Украине сокращаются.

Лоуренс говорит, что многое зависит от ближайших нескольких месяцев, и в частности от того, сможет ли Россия противостоять наступлению Украины с помощью беспилотников. Еще одна проблема заключается в том, готовит ли Россия свои силы к крупному наступлению летом.

"Трудно представить, как ситуация может улучшиться для России. Если бы вам пришлось докладывать Путину, картина была бы довольно мрачной", - говорит Джонс.

Перемирие между РФ и Украиной — последние новости

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", — сказал он.

10 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия снова нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны.

Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

