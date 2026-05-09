Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Инна Ковенько
9 мая 2026, 07:25обновлено 9 мая, 08:28
Трамп заявил, что перемирие между Украиной и Россией может продлиться дольше, чем объявленные три дня.
Трамп допустил продление перемирия между Украиной и РФ

Кратко:

  • Трамп допустил продолжение перемирия Украины и РФ и после 11 мая
  • Он заявил, что ему хотелось бы продлить этот срок
  • Президент США назвал эту войну "худшей после Второй мировой"

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

В частности, журналисты спросили у Трампа, может ли объявленное им трехдневное перемирие между Украиной и Россией продлиться дольше установленного срока.

На что американский лидер ответил, что ему бы хотелось продлить этот срок.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть".

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по результатам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Способна ли Украина нанести удар по Москве - мнение командующего СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди считает, что удар по Красной площади мог бы иметь большой медийный эффект, однако Украина, скорее всего, делает ставку не на символические цели, а на объекты военной и энергетической инфраструктуры в глубине РФ. Именно такие удары он назвал более стратегически эффективными, в частности из-за истощения ресурсов противника.

Бровди также отметил, что украинские подразделения БПЛА наносят ощутимые потери российской системе ПВО и инфраструктуре, что постепенно расширяет уязвимые зоны внутри России. Отдельно он подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим и логистическим объектам напрямую влияют на способность РФ финансировать войну, ведь значительная часть ее бюджета уходит на военные нужды.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

