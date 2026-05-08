Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по трем стратегическим объектам противника в Нижегородской, Свердловской и Брянской областях.

Генеральный штаб подтвердил разгром ВПК в глубоком тылу РФ

Главное:

ВСУ нанесли удар по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и двум заводам ВПК РФ

Под удар попал завод в Дзержинске, где производят взрывчатку и ФАБы

Поражен Брянский химзавод, который обеспечивает армию РФ боеприпасами

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника на территории России и временно оккупированных территориях. Поражен арсенал ГРАУ "Кедровка" и два стратегических предприятия ВПК РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным военных, 30 апреля были поражены производственные здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области РФ. Предприятие является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России и играет ключевую роль в обеспечении армии боеприпасами.

На этом заводе производятся авиационные и артиллерийские снаряды, боевые части противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск и т. д. Также предприятие изготавливает фугасные авиабомбы (ФАБ), которые российская армия активно использует для создания управляемых авиабомб (КАБ) и атак на украинские города и позиции Сил обороны.

Также Генштаб подтвердил попадание по арсеналу ГРАУ "Кедровка" в населенном пункте Кедровка. Удар был нанесен еще 25 апреля, однако сейчас официально подтверждено поражение зданий на территории объекта.

Кроме того, в мае Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре Брянского химического завода в городе Сельцо Брянской области. Предприятие является ключевым звеном российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию взрывчатыми веществами.

Насколько могут расшириться удары по РФ - мнение командующего СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории РФ. По его словам, расстояние в 1500-2000 километров больше не является безопасным тылом для России.

В интервью BBC Бровди отметил, что география ударов постепенно расширяется, а среди главных целей остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры, которые обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также подчеркнул, что подразделения СБС, несмотря на небольшую численность, демонстрируют высокую эффективность и наносят противнику значительные потери.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам РФ и оккупированным территориям. Как сообщил Генштаб ВСУ, одним из главных результатов стало поражение российского ракетного корабля проекта "Каракурт" в Каспийске, оснащенного крылатыми ракетами "Калибр".

Также Силы обороны нанесли удар по двум российским танкерам из так называемого "теневого нефтяного флота" в районе входа в порт Новороссийск.

Кроме того, ВСУ второй раз подряд нанесли удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми, расположенному более чем в 1500 км от границы Украины. По данным спецслужб, дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили ключевую установку первичной переработки нефти.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

