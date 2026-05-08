Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Руслана Заклинская
8 мая 2026, 22:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по трем стратегическим объектам противника в Нижегородской, Свердловской и Брянской областях.
Арсенал
Генеральный штаб подтвердил разгром ВПК в глубоком тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

Главное:

  • ВСУ нанесли удар по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и двум заводам ВПК РФ
  • Под удар попал завод в Дзержинске, где производят взрывчатку и ФАБы
  • Поражен Брянский химзавод, который обеспечивает армию РФ боеприпасами

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника на территории России и временно оккупированных территориях. Поражен арсенал ГРАУ "Кедровка" и два стратегических предприятия ВПК РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным военных, 30 апреля были поражены производственные здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области РФ. Предприятие является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России и играет ключевую роль в обеспечении армии боеприпасами.

видео дня

На этом заводе производятся авиационные и артиллерийские снаряды, боевые части противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск и т. д. Также предприятие изготавливает фугасные авиабомбы (ФАБ), которые российская армия активно использует для создания управляемых авиабомб (КАБ) и атак на украинские города и позиции Сил обороны.

Также Генштаб подтвердил попадание по арсеналу ГРАУ "Кедровка" в населенном пункте Кедровка. Удар был нанесен еще 25 апреля, однако сейчас официально подтверждено поражение зданий на территории объекта.

Кроме того, в мае Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре Брянского химического завода в городе Сельцо Брянской области. Предприятие является ключевым звеном российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию взрывчатыми веществами.

Насколько могут расшириться удары по РФ - мнение командующего СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории РФ. По его словам, расстояние в 1500-2000 километров больше не является безопасным тылом для России.

В интервью BBC Бровди отметил, что география ударов постепенно расширяется, а среди главных целей остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры, которые обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также подчеркнул, что подразделения СБС, несмотря на небольшую численность, демонстрируют высокую эффективность и наносят противнику значительные потери.

Поражение вражеских целей - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам РФ и оккупированным территориям. Как сообщил Генштаб ВСУ, одним из главных результатов стало поражение российского ракетного корабля проекта "Каракурт" в Каспийске, оснащенного крылатыми ракетами "Калибр".

Также Силы обороны нанесли удар по двум российским танкерам из так называемого "теневого нефтяного флота" в районе входа в порт Новороссийск.

Кроме того, ВСУ второй раз подряд нанесли удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми, расположенному более чем в 1500 км от границы Украины. По данным спецслужб, дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили ключевую установку первичной переработки нефти.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Генштаб ВСУ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:05Украина
Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:09Война
Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Последние новости

23:16

В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

23:14

Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

23:05

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:02

Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

22:19

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
22:09

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:05

Самые недоверчивые знаки зодиака — кому сложно раскрыться в любви

21:14

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:04

Какой цветок отпугивает кротов лучше, чем химикаты — что нужно посадить

Реклама
21:03

На летнюю жару рассчитывать не стоит: погода на Тернопольщине сменит характер

20:52

На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель

20:29

Помидоры будут большими и обильными: чем полить рассаду после высадки в грунтВидео

20:25

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:05

Что означает буква "E" на механической коробке передач: удивляет всех водителейВидео

20:02

Народные приметы об отношениях: какие события предвещают встречу с будущим мужем

19:54

Беременность с сюрпризом: женщина родила сразу пятерых малышей

19:42

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

19:37

РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

19:10

Стоит ли срывать парад в Москве: о чем на самом деле беспокоится РФ — Андрусивмнение

19:05

"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

Реклама
18:56

Комиссию насчитывают каждый месяц: клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

18:53

Женщина впустила дикую лису в дом: поведение животного сбило с толкуВидео

18:43

Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:34

В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

18:04

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

17:53

"Будем действовать": Зеленский ответил на новые угрозы Кремля в преддверии 9 мая

17:45

Животные в зоне ЧАЭС изменились: исследование удивило биологов

17:30

Строгие запреты в праздник 9 мая: что можно и нельзя делать

17:11

Секретный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине

16:49

TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемомВидео

16:40

Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

16:13

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

15:53

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:29

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

15:26

Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

15:25

Редиска будет крупной и сочной: что нужно сделать в мае для шикарного урожая

15:17

Удар на 1500 километров: СБУ атаковала "жирную" цель в РФ, враг дестабилизирован

14:58

На Житомирщину надвигаются похолодание и гроза: когда погода резко изменится

14:54

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет праздник после 8 мая

14:43

Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

Реклама
14:39

Как быстро уложить ребенка спать: психолог назвала главную ошибку родителей

14:23

Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

13:58

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу УкраиныВидео

13:52

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:50

"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и НастиВидео

13:43

Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

13:33

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:30

Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

13:22

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять