Комиссию насчитывают каждый месяц: клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

Клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

О чем сказала клиентка:

После потери карты продолжали списывать деньги

На счете накопился минус и проценты

ПриватБанк назвал списания законными

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что ей каждый месяц насчитывают коммисию за пользоние картой, которую она уже давно закрыла.

На портале Минфин она рассказала, что потеряла карту и отключила все платные услуги, которые были с ней связаны.

"Хочу предостеречь всех от "ловушек" ПриватБанка. Несколько лет назад я потеряла карту. Перед этим я САМА отключала все платные страховки, надеясь на порядочность банка. Но банк втихую оставил активным "Gold-клуб" за 20 грн/мес.В итоге на утерянной карте, которой не пользовались годами, копился минус, на который банк сверху начислял проценты. О долге я узнала только сейчас", - поделила клиентка банка.

По ее словам, средства банк не собирается возвращать.

"На мою просьбу вернуть средства по заявке № 387759418 банк ответил формальной отпиской: "всё согласно тарифам".То есть банк сознательно позволяет счету уходить в минус за услуги, которыми клиент не пользуется на утерянном пластике, и считает это "корректным". Это чистой воды навязывание услуг и мародерство на невнимательности клиентов. Требую пересмотреть решение и вернуть необоснованно списанные комиссии и проценты!", - подытожила недовольная украинка.

Проблемы в работе Приватбанка: что известно

Клиентам ПриватБанка повышают кредитный лимит без их ведома. Как рассказала украинка на портале Минфин, сделали это несмотря на то, что она отказалась от услуги.

Клиенты государственного ПриватБанка начали массово жаловаться на блокировку своих банковских карт. Один из пользователей сообщил, что банк заблокировал не только его карту, но и все остальные счета. По его словам, происхождение поступающих средств ПриватБанку хорошо известно, поскольку переводы осуществляются от компании, специализирующейся на цифровых платёжных решениях для морской отрасли, которая занимается упрощением выплаты зарплаты морякам.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

