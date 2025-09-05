"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

Вы узнаете:
- Приватбанк заблокировал все счета клиенту
- Он уверен, что ничего не нарушил
Клиенты государственного банка Приватбанк жалуются на блокировку карт.
На портале Минфин украинец рассказал, что у него заблокировали не только карту, но и все остальные счета.
"Безосновательно блокируют не просто один счет, а все счета на человека, как будто они уверены, что это мошенник. Как будто они являются судом и вынесли вердикт. Таким образом, Приватбанк оставил мою жену с двумя детьми без средств к существованию еще и за границей, потому что я, ее муж, ежемесячно пересылаю на ее валютную карту небольшие суммы из своей зарплаты, которых едва ли хватает на содержание семьи за границей", - рассказал он.
По словам клиента, о происхождение денег в Приватбанке прекрасно знают, потому что пересылка идет из компании, предоставляющей цифровые платежные решения для морских компаний, которая упрощает выплату заработной платы морякам.
"Что, кстати, указывается непосредственно в шапке переводов. Поэтому буду менять банк всей семьей. Приватбанк больше не надежен!", - подытожил клиент.
Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.
Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.
Вам может быть интересно:
- "Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция
- Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги
- "4500 - это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательство" ПриватБанка
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред