"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

Сергей Кущ
5 сентября 2025, 18:58
На портале Минфин украинец рассказал, что у него заблокировали не только карту, но и все остальные счета.
Приватбанк блокирует карты клиентов
Приватбанк блокирует карты клиентов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиенты государственного банка Приватбанк жалуются на блокировку карт.

На портале Минфин украинец рассказал, что у него заблокировали не только карту, но и все остальные счета.

"Безосновательно блокируют не просто один счет, а все счета на человека, как будто они уверены, что это мошенник. Как будто они являются судом и вынесли вердикт. Таким образом, Приватбанк оставил мою жену с двумя детьми без средств к существованию еще и за границей, потому что я, ее муж, ежемесячно пересылаю на ее валютную карту небольшие суммы из своей зарплаты, которых едва ли хватает на содержание семьи за границей", - рассказал он.

По словам клиента, о происхождение денег в Приватбанке прекрасно знают, потому что пересылка идет из компании, предоставляющей цифровые платежные решения для морских компаний, которая упрощает выплату заработной платы морякам.

"Что, кстати, указывается непосредственно в шапке переводов. Поэтому буду менять банк всей семьей. Приватбанк больше не надежен!", - подытожил клиент.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

экономика Приватбанк
