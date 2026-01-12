В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

Власти одного из регионов обязали учреждения сообщать о нарушителях воинского учета и взаимодействовать с полицией для их розыска и доставки в ТЦК.

Мобилизация в Украине - что изменится с 2026 года и за что будут штрафовать украинцев

С января 2026 года в Украине вступили в силу существенные изменения в сфере мобилизации, воинского учета и бронирования от мобилизации, которые затрагивают тысячи военнообязанных и ставят новые требования к режиму военного положения.

Главред собрал главное, что стоит знать об усилении мобилизации в Украине и новых правилах бронирования.

В одной из областей Украины усилят мобилизацию – что изменится

В Полтаве с 2026 года планируют усилить контроль за ведением воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В случае обращения военнообязанных в ЦПАУ (укр. ЦНАП) или другие государственные учреждения их смогут идентифицировать и сопроводить в ТЦК для оформления необходимых документов. Такое решение исполнительный комитет Полтавского городского совета принял 9 января, сообщает Суспільне.

Отмечается, что в городе сформируют специальную комиссию, которая будет контролировать, как государственные органы, предприятия, учреждения и организации соблюдают требования воинского учета. В частности, будут проверять корректность ведения учетных списков, своевременность сверки данных с ТЦК и назначение ответственных лиц.

"Предприятия и учреждения обяжут сообщать ТЦК о гражданах, которые не состоят на воинском учете или нарушают его правила. Также усилят взаимодействие с полицией по розыску, задержанию и доставке в ТЦК граждан, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности. Предусмотрено, что лица, находящиеся в розыске ТЦК, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения. После полиция может при необходимости доставить их в ТЦК для оформления документов", - говорится в материале.



Кроме того, городские власти намерены более активно информировать жителей о правилах воинского учета через средства массовой информации и официальный сайт горсовета, а также ввести онлайн-консультации для граждан и работников, ответственных за воинский учет на предприятиях.

План по мобилизации для областей – какие задачи получают ТЦК и СП

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что мобилизационные мероприятия в области проходят в обычном режиме и в целом не отличаются от ситуации в других регионах Украины. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя назвать ни слишком успешным, ни провальным — это стандартная работа с типичными для общества настроениями, в которой ТЦК выступает завершающим звеном.

"Над нами оперативные командования, над ними — командования видов, в частности Сухопутных войск, далее — Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить по учебным центрам. То есть ТЦК — это не отдельный орган, который действует сам по себе. Мы получаем задание – сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту", – говорит военнослужащий.

В то же время, по его словам, в Вооруженных силах сохраняется значительный дефицит личного состава почти по всем направлениям. Не хватает людей для обеспечения войска, в учебных центрах, среди инструкторов и в подразделениях технической поддержки.

Степени годности к военной службе

Истомин также пояснил, что государство определяет необходимое количество военнослужащих, а задача ТЦК заключается в их поиске и направлении. Конкретные показатели выполнения он не озвучил, отметив, что при стопроцентном результате не существовало бы нынешнего кадрового дефицита. Полностью или с избытком выполнить планы не удается, однако работа ведется на максимум возможностей.

Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году

В Украине перечень лиц, не подлежащих мобилизации, определен Законом о мобилизации. В статье 23 указано, что призыву не подлежат граждане, имеющие законную отсрочку. К этой категории относятся зарезервированные работники предприятий критической инфраструктуры, студенты, ученые и преподаватели, люди с инвалидностью, а также многодетные, одинокие и приемные родители.

От мобилизации освобождаются также мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также те, кто осуществляет уход за женой, родителями или другими родственниками с инвалидностью.

Кроме того, к службе не привлекают бывших военнопленных: после освобождения они, так же как и гражданские, могут вступить в войско только по собственному желанию. Призыв не распространяется и на близких родственников военнослужащих, которые погибли или считаются пропавшими без вести.

Новые правила бронирования 2026 – какую зарплату нужно иметь для отсрочки

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать обновленные требования к бронированию военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять за сотрудниками право работать вместо мобилизации только при условии, что их официальная зарплата будет соответствовать повышенному минимальному уровню.

Сейчас для бронирования необходимо платить не менее 20 тысяч гривен в месяц, однако с 2026 года этот показатель вырастет до 21,6 тысяч гривен. Изменения связаны с повышением минимальной зарплаты, которая в соответствии с госбюджетом на следующий год составит 8 647 гривен. Согласно действующей формуле бронирования — минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5 — работодатели должны обеспечить выплаты не менее 21 617 гривен.



Как пояснила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua, эти требования касаются работников критически важных предприятий, ведь именно они имеют право на бронирование во время военного положения и мобилизации. В случае несоблюдения установленного уровня оплаты компания будет терять возможность бронировать персонал, а военнообязанные работники — право на отсрочку.

Нужно ли проходить ВЛК для продления бронирования

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой критически важные предприятия могут бронировать своих работников. В то же время на практике нередко возникают ситуации, когда при попытке продлить отсрочку от мобилизации мужчин обязывают проходить военно-врачебную комиссию.

Правозащитники из портала"Юристи.UA" объяснили, что сама процедура перебронирования не предусматривает обязательного медицинского осмотра. По разъяснению адвоката Юрия Айвазяна, военнообязанный не должен самостоятельно инициировать прохождение ВВК, если не получал соответствующего вызова от территориального центра комплектования.

"Прохождение ВВК является обязательным только в том случае, когда вы получаете повестку или направление на медицинский осмотр от ТЦК", — подчеркнул юрист.



В то же время он обратил внимание, что процесс бронирования может осложняться в случае неоновленных военно-учетных данных или проблем с учетом, в частности если лицо находится в розыске ТЦК.

Другой юрист, Вячеслав Кирда, отметил, что на практике ситуация часто зависит от позиции работодателя. Хотя законодательство не требует заключения ВВК для подачи списков на бронирование, предприятия иногда настаивают на прохождении комиссии из соображений предосторожности.

Даже в случае, когда военнообязанному все же приходится пройти ВВК — например, из-за повестки для уточнения данных или требования работодателя, — сам медосмотр и его результаты не являются основанием для отказа в бронировании. Это рассматривается только как обновление военно-учетной информации, которое происходит параллельно с оформлением отсрочки.

Кто из студентов может потерять отсрочку от мобилизации в 2026 году

В Верховной Раде рассматривают инициативу отменить право на отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования. О таких планах сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

"Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - сказал он.

По его словам, до 2022 года в Украине обучалось в среднем около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, тогда как по состоянию на 1 сентября 2025 года их количество выросло примерно до 250 тысяч.

Розыск ТЦК — что нужно знать

Он подчеркнул, что государство не намерено ограничивать право граждан на образование, однако усилит контроль за реальным обучением таких студентов. Государственная служба качества образования уже провела масштабные проверки, по итогам которых почти 50 тысяч человек были отчислены из-за отсутствия фактического обучения.

Кроме этого, проверки коснулись и руководства учебных заведений. В настоящее время открыто восемь уголовных производств, связанных с массовым зачислением лиц, которые использовали обучение лишь формально.

Вручение повесток по-новому - кто и где имеет право вручать повестки

В Украине изменился порядок вручения повесток, что существенно расширяет места их получения. Теперь их могут вручать не только по адресу проживания или на работе, но и в учебных заведениях, во время массовых мероприятий, в государственных учреждениях, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу. Такой подход делает мобилизацию более всеобъемлющей и уменьшает возможности избегать воинского учета.

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал перечень лиц, которые, кроме работников ТЦК, имеют право вручать повестки. В него входят представители структурных подразделений районных и городских государственных или военных администраций, сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов, работники предприятий, учреждений и организаций, а также представители разведывательных органов и СБУ — в случаях, когда речь идет о резервистах и военнообязанных, которые находятся у них на учете.

Адвокат Марина Бекало в комментарии добавила, что согласно постановлению Кабинета Министров №560 в состав групп оповещения могут привлекаться также полицейские. Кроме того, при информировании жителей многоквартирных домов к этому процессу могут привлекаться руководители ОСМД, представители работодателей и учебных заведений.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства

Представители городских и поселковых советов, а также работники ЖЭКов имеют право непосредственно вручать повестки, то есть осуществлять оповещение граждан. По словам адвоката Екатерины Анищенко, территориальный центр комплектования направляет распоряжение с требованием оповестить человека или обеспечить его явку, после чего уполномоченные лица обязаны выполнить это поручение.

В частности, руководитель ЖЭКа должен вручить повестку по месту жительства. Если гражданин отказывается ее принять или его не находят по указанному адресу, составляется соответствующий акт. Аналогичные полномочия по оповещению имеют и представители администраций и поселковых советов.

"Физически это может выглядеть так: есть телефонный звонок, во время которого сообщается военнообязанному, что он должен явиться для вручения повестки. Но, как мне известно из практики, например, председатели ОСМД могут прийти по адресу проживания военнообязанного", — говорит Екатерина Анищенко.

Также отмечается, что работники учреждений, которым государство предоставило право вручать повестки, обязаны передать в ТЦК информацию о результатах проведенного оповещения.

Повестка через Резерв+ — как узнать о получении повестки

Министерство обороны Украины сообщило о запуске в приложении "Резерв+" новой опции, которая позволяет военнообязанным получать уведомления об отправке им повесток и о фиксации нарушений правил воинского учета. Теперь пользователи могут узнать в приложении, что бумажная повестка отправлена по почте, при этом сам порядок официального оповещения остается без изменений.

"Теперь в приложении появилась возможность включить уведомление о том, что ТЦК и СП отправили бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту", - сообщили в Минобороны.

Считается ли повестка в Резерв+ официальной вручкой

Адвокат Дарья Тарасенко в посте в Facebook пояснила, что сообщение в смартфоне носит только информативный характер и не считается юридической вручением повестки.

"Означает ли получение уведомления в приложении надлежащим оповещением? Нет. Правило о том, что считать надлежащим оповещением, закреплено Постановлением КМУ 560. Изменения в это Постановление не вносились", — отмечает она.

Она также подчеркнула, что использование этой функции является добровольным. По ее словам, по умолчанию уведомления отключены, и каждый может самостоятельно решить, активировать ли их в настройках. Игнорирование сообщений в приложении не влечет за собой никаких штрафов.

В то же время юрист обратила внимание, что уведомления в "Резерв+" только отображают действия ТЦК в цифровом формате. Сначала бумажная повестка отправляется через "Укрпочту" и вносится в соответствующую систему, после чего приложение автоматически информирует пользователя. Юридические последствия при этом связаны исключительно с бумажным документом.



"Если повестка будет направлена по надлежащему адресу и получена вами или вернется в ТЦК и СП с соответствующими отметками "Укрпочты", а вы не явились — это будет считаться нарушением и за это может быть штраф в будущем. Может ли быть так, что уведомление поступит, а повестка — нет? Согласно законодательству, этого не должно быть. Но вполне допускаю, что на практике такие случаи могут быть", — резюмировала она.

За что будут штрафовать больше всего

В Украине продолжается мобилизационная кампания, в рамках которой территориальные центры комплектования и социальной поддержки фиксируют десятки тысяч нарушений законодательства со стороны военнообязанных. О том, какие именно нарушения сейчас являются наиболее частыми и какие могут стать более распространенными в ближайшее время, в комментарии ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, имеющий практический опыт в сфере мобилизационного права.

"Чаще всего все сводится к тому, что в приложении "Резерв+" военнообязанному отправляют уведомление о том, что есть нарушение в виде неявки по повестке в ТЦК, неявки на ВЛК, отправляются уведомления о том, что мужчина отказался от прохождения ВЛК. Такие сообщения — самые частые", — говорит Роман Симутин.

По его словам, в таких случаях лицо могут объявить в розыск со стороны ТЦК. Он также отметил, что введение автоматического постановки на воинский учет позволит военкоматам получить данные о значительном количестве мужчин, которые ранее по разным причинам не состояли на учете. Фактически они "появятся в системе", что позволит государству точнее оценить реальный мобилизационный ресурс и сформировать электронный аналог военного билета.

В то же время юрист обратил внимание, что мужчинам, которые ранее были сняты с воинского учета и имеют соответствующую отметку только в бумажном военном билете, необходимо обратиться в ТЦК для устранения расхождений между бумажными и электронными данными.

"Есть информация, что те, кто был исключен из учета где-то до 2024 года и данные об этом не вносили в электронный реестр — их восстановили на учете. Таких дел очень много", — говорит Симутин.

