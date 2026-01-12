Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

Кратко:
- Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- Он предлагает продлить их еще на 90 дней
- Сейчас военное положение в Украине действует до 3 февраля
Президент Владимир Зеленский подал два законопроекта в Верховную Раду. Глава государства предлагает продлить в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом известно из сайта Верховной Рады Украины.
Так, на сайте Верховной Рады обнародованы законопроекты от 12 января 2026 года №14366 об утверждении указа Президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №14367 об утверждении указа Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. То есть до 3 мая 2026 года включительно. Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении в профильном комитете парламента.
Стоит добавить, что согласно действующим документам, в настоящее время военное положение длится до 3 февраля. Рассмотрение и голосование за продление должны состояться в ближайшее время.
Кроме того, до этого Верховная Рада уже 17 раз продлевала соответствующие меры.
Сколько может длиться мобилизация в Украине
Военный эксперт Игорь Романенко говорил, что с начала полномасштабной войны Украина живет в режиме военного положения и мобилизации, которые действуют одновременно.
По его словам, даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно будет сохраняться.
"После прекращения боевых действий Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года", - отметил он.
Военное положение и мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что военное положение в Украине будет отменено после завершения войны и получения Киевом гарантий безопасности.
В то же время, по словам Зеленского, мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при условии заключения соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.
