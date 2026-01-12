Укр
Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

Мария Николишин
12 января 2026, 11:04
Нардеп сказал, что саму теплоэлектростанцию защитить от ударов ничем невозможно.
Ремонтные работы на ТЭЦ продолжаются / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления нардепа:

  • Починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 пока не удалось
  • Ни одно защитное сооружение не защитило бы их от баллистики
  • Восстановить теплоснабжение всем жителям Киева удастся постепенно

Пока еще не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация там после атаки страны-агрессора России сверхсложная. Об этом заявил нардеп, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

По его словам, ни одно защитное сооружение не защитило бы от баллистики, которая прилетела по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и по Дарницкой ТЭЦ.

"Защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на ТЭС или на ГЭС, или на подстанции "Укрэнерго" только от Шахедов или от крылатых ракет, какой-то небольшой объект, который можно физически защитить. Но саму теплоэлектростанцию ничем защитить невозможно, потому что ракеты одновременно подлетали и крылатые, и Шахиды, и баллистические, практически одновременно залетали они на территорию города Киева", - подчеркнул он.

Нардеп добавил, что ПВО удалось сбить большое количество воздушных целей, но, к сожалению, не удалось их сбить на 100%.

Нагорняк также сказал, что до сих пор не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, там ситуация сверхсложная.

"Ситуация сверхсложная, но люди работают. Я надеюсь, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем жителям Киева. Но самое главное - чтобы не было повторных атак по нашим ТЭЦ", - подытожил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Восстановление инфраструктуры в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января.

По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Он подчеркнул, что восстановление требует значительных усилий, ведь масштабы повреждений существенные.

Ситуация в Киеве - что известно

Как сообщал Главред, заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук говорил, что более половины домов в Киеве с отоплением, поэтому речь не идет о чрезвычайной ситуации. Он добавил, что непрерывно продолжается работа для того, чтобы максимально быстро подать по магистральным сетям теплоноситель.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться уже к четвергу, 15 января. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице.

В то же время, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что после ударов РФ, в условиях стремительного снижения температуры, дома без отопления рискуют промерзнуть.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

новости Киева ТЭЦ теплоснабжение новости Украины
