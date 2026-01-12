Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

Обесточена ряд населенных пунктов.

В результате российского удара поврежден важный энергообъект в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное:

Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру Новгород-Северского

Несколько населенных пунктов остались без света

Утром 12 января российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского, вызвав новые перебои с электроснабжением в регионе. О ситуации сообщили в "Черниговоблэнерго".

По данным компании, в результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии питания.

Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные работы начнут сразу после того, как ситуация позволит безопасно работать. Специалисты уже готовят необходимое оборудование и персонал для оперативного восстановления сетей.

Эксперт предупредил о целях ударов РФ

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что удары РФ направлены не случайно, а служат продуманной задаче — вывести из равновесия энергетическую систему Украины. Он подчеркнул, что таким образом противник пытается нарушить стабильность ее работы, усилить панику среди граждан и ослабить общественную устойчивость, применяя энергетический фактор как инструмент военного и психологического воздействия на власть.

Отключение света в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут отключать не во всех регионах.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.

В то же время, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

