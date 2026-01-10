Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

Вы узнаете:
- Как будут отключать свет 11 января
- Где посмотреть график отключения света для вашего региона
В воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны. Об объемах отключений компания не информировала.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
График отключения света для каждой области и сколько длится плановое отключение света в вашем городе вы можете узнать в нашей публикации, которая обновляется каждый день.
Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта
Российские войска намеренно наносят удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям, стремясь нарушить целостность Объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области.
По оценке Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, такие действия серьезно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.
В ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.
