Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

Как будут отключать свет 11 января / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Вы узнаете:

Как будут отключать свет 11 января

Где посмотреть график отключения света для вашего региона

В воскресенье, 11 января, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны. Об объемах отключений компания не информировала.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

График отключения света для каждой области и сколько длится плановое отключение света в вашем городе вы можете узнать в нашей публикации, которая обновляется каждый день.

Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта

Российские войска намеренно наносят удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям, стремясь нарушить целостность Объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области.

По оценке Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, такие действия серьезно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.

В ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

