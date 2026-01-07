В Украине возможны отключения света вне графика – в правительстве сделали заявление

https://glavred.info/energy/v-ukraine-vozmozhny-vneplanovye-pereboi-so-svetom-v-pravitelstve-sdelali-zayavlenie-10730360.html Ссылка скопирована

В Украине с завтрашнего дня ожидается значительное ухудшение погодных условий. Циклон проникнет на территорию страны через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра. Синоптики прогнозируют, что ночью температура может опускаться до –20°C, днем ожидается до –10°C.

Из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением, а также затруднения движения на дорогах, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Энергосистема Украины ежедневно подвергается атакам врага, а энергетики работают в сложнейших условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", — отметила премьер.

На заседании Кабмина приняли ряд решений для подготовки к непогоде. МВД, ГСЧС и Национальная полиция должны обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой техники, техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева, оперативно привлекая их для помощи участникам дорожного движения.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА вместе с местными властями готовят резервы топлива и организуют обработку дорог противогололедными смесями для быстрого реагирования на последствия непогоды. Профильные министерства и службы готовят пункты несокрушимости на случай перебоев с электроснабжением.

Министерство развития экономики и государственные энергетические компании обеспечивают стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и, при необходимости, увеличение производства электроэнергии и поставок газа, включая возможный импорт из стран ЕС.

Правительство призвало граждан быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и внимательно следить за сообщениями местных властей и профильных служб.

