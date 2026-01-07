Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2026, 19:40
2219
Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 8 января
  • Когда температура воздуха опустится до -12 градусов

Погода в Украине 8 января будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях - I уровень опасности. Там будут сильные осадки в виде мокрого снега. Также ожидается гололед и гололедица.

видео дня

"Днем 8 января в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях сильный снег, метель, на дорогах местами снежные заносы - II уровень опасности, оранжевый. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.

погода 8 января
Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: ventusky

Погода 8 января

В Украине 8 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, метели, гололед и гололедицу во многих областях. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных, центральных и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный, днем местами сильный снег, метель; температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. На остальной территории умеренный, местами значительный дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине будет -7

По данным meteoprog, 8 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+12 градусов тепла. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -7...-5 градусов.

погода 8 января
Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода 8 января в Киеве

В Киеве 8 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах будет гололедица, гололед и налипание мокрого снега. Также будет туман с видимостью 300-500 м. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 8 января
Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололед и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:35Украина
Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

20:12Энергетика
Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Последние новости

20:40

Сверхсложная головоломка для гениев: найдите собаку среди медведей за 7 секунд

20:35

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:33

5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь

20:12

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 январяФото

20:09

Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
19:55

"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

19:40

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:29

Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

19:28

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

Реклама
18:49

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

18:48

В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

Реклама
17:41

Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

17:29

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

17:20

"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

17:16

Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

17:14

Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский - это разные миры

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:26

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:10

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

Реклама
14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

14:19

Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

14:18

Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

14:15

Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

13:57

О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновкуВидео

13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять