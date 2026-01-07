Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: УНИАН

Погода в Украине 8 января будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях - I уровень опасности. Там будут сильные осадки в виде мокрого снега. Также ожидается гололед и гололедица.

"Днем 8 января в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях сильный снег, метель, на дорогах местами снежные заносы - II уровень опасности, оранжевый. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: ventusky

Погода 8 января

В Украине 8 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, метели, гололед и гололедицу во многих областях. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных, центральных и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Винницкой и Житомирской областях значительный, днем местами сильный снег, метель; температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. На остальной территории умеренный, местами значительный дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине будет -7

По данным meteoprog, 8 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+12 градусов тепла. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -7...-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода 8 января в Киеве

В Киеве 8 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах будет гололедица, гололед и налипание мокрого снега. Также будет туман с видимостью 300-500 м. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололед и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

