Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

Вы узнаете:
- Какой будет погода во Львове 8 января
- Какой будет погода во Львовской области 8 января
- Когда прогнозируют самые сильные морозы
Во Львовской области 8 января ожидаются снегопады и сильные морозы. Из-за прохождения атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами ожидаются порывы ветра и метели. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, 8 января на территории области будет значительный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5 до -10 градусов.
В горах Львовщины из-за интенсивного прироста снега ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) до 9 января. Высота снежного покрова сейчас 22-28 см, с приростом 9-18 см за сутки.
Погода во Львове
Во Львове 8 января также будет облачно с сильным снегом. На дорогах возможна гололедица и метели, которые будут ухудшать видимость.
Ветер северный, с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура в течение суток в городе составит -5...-7 °С.
Где и когда будут самые большие морозы
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 10 по 11 января в Украине ожидается вторжение арктического воздуха с севера, что повлечет сильное похолодание.
Наибольшие морозы прогнозируют на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях. Ночью температура опустится до -14...-20 °C, местами до -23 °C, днем -9...-15 °C.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 8 января, в Украину придет южный циклон с сильными осадками и порывистым ветром. На западе ожидается снег, на севере и в Винницкой области - мокрый снег, на остальной территории - дожди.
Также в Украине ожидаются резкие контрасты температур, снег и дождь, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге.
Как сообщал Главред, с 10-11 января на страну вторгнется арктический воздух - ночью до -14...-20 °C, местами до -23 °C, днем -9...-15 °C. Холоднее всего будет на западе, севере, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.
Читайте также:
- Морозы до -24 и метели: на Львовщину надвигается волна арктического холода
- В Украину ворвется мощный шторм: синоптики предупредили об опасности
- Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред