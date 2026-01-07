Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

Балканский циклон принесет не просто снег, а настоящие метели с штормовым ветром.

Прогноз погоды для Львова на 8 января / Фото: ua.depositphotos.com

Во Львовской области 8 января ожидаются снегопады и сильные морозы. Из-за прохождения атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами ожидаются порывы ветра и метели. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 8 января на территории области будет значительный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5 до -10 градусов.

В горах Львовщины из-за интенсивного прироста снега ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) до 9 января. Высота снежного покрова сейчас 22-28 см, с приростом 9-18 см за сутки.

Погода во Львове

Во Львове 8 января также будет облачно с сильным снегом. На дорогах возможна гололедица и метели, которые будут ухудшать видимость.

Ветер северный, с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура в течение суток в городе составит -5...-7 °С.

Где и когда будут самые большие морозы

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 10 по 11 января в Украине ожидается вторжение арктического воздуха с севера, что повлечет сильное похолодание.

Наибольшие морозы прогнозируют на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях. Ночью температура опустится до -14...-20 °C, местами до -23 °C, днем -9...-15 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 8 января, в Украину придет южный циклон с сильными осадками и порывистым ветром. На западе ожидается снег, на севере и в Винницкой области - мокрый снег, на остальной территории - дожди.

Также в Украине ожидаются резкие контрасты температур, снег и дождь, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге.

Как сообщал Главред, с 10-11 января на страну вторгнется арктический воздух - ночью до -14...-20 °C, местами до -23 °C, днем -9...-15 °C. Холоднее всего будет на западе, севере, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

