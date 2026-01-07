Укр
Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 14:21обновлено 7 января, 15:16
Ожидается порывистый ветер, на отдельных участках возможны метели и ухудшение видимости на дорогах.
Снег
Прогноз погоды в Житомире / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

  • На Житомирщину заходит циклон "ULLI", который принесет снегопады, сильный ветер и метели
  • Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности
  • Температура в регионе постепенно будет снижаться

В течение с 7-8 января и в ночь на 9 января Житомирская область окажется под влиянием южного циклона "ULLI". Вместе с ним на территорию региона переместится серия атмосферных фронтов, которые вызовут резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, пишет Общественное Житомир.

Начальница отдела гидрометеообеспечения Екатерина Ткачук отметила, что ближайшие трое суток в области будет преобладать облачная погода с регулярными осадками в виде снега. Порывистый ветер и локальные метели периодически будут снижать видимость, что может создавать опасные условия на автодорогах.

По словам синоптика, непогода способна осложнить работу электрических сетей, коммунальных служб и транспорта. Отдельные участки дорог и улиц могут стать труднопроходимыми из-за переметов и гололеда. Погодные условия 7-8 января соответствуют желтому уровню опасности.

Прогноз на 7 января

В ночь на 7 января ожидается умеренный снег, который днем усилится. На дорогах сохранится гололедица, а северный ветер будет достигать 10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза.

Прогноз на 8 января

На следующий день облачность сохранится, а снегопады будут оставаться интенсивными. Ветер изменит направление на северо-восточный и усилится до 12 метров в секунду. Температура снизится до 4-9 градусов мороза.

Прогноз на 9 января

В ночь на 9 января синоптики прогнозируют умеренный снег, который днем станет слабее. Морозы усилятся до 8-13 градусов ниже нуля.

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

