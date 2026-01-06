Город затуманит и накроют осадки: в Полтаве прогнозируют опасную погоду

Погода в Полтаве изменится. Температура воздуха повысится.

Прогноз погоды в Полтаве на 7 января / фото: УНИАН

Погода в Полтаве завтра, 7 января, не порадует местных жителей, ведь будет опасной. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

Там предупредили, что утром среды в Полтаве и области прогнозируются опасные метеорологические явления, а именно туман видимостью 200-500 м. Это соответствует первому уровню опасности.

Сообщение Полтавского ЦГМ / фото: facebook.com/pgdpoltava?locale=uk_UA

Как изменится температура воздуха

Накануне в Полтавском ЦГМ прогнозировали, что 7 и 8 января в области температура воздуха в течение суток составит 0 -5 градусов. Кроме того будет облачно и дождливо. Днем прогнозируется юго-восточный ветер 5-10 м/с.

По данным meteoprog, утром 7 января возможен не только дождь, но и снег с дождем, а температура воздуха в течение дня поднимется несколько выше - до +2+3 градусов.

Погода в Полтаве 7 января / фото: скриншот с meteoprog

Какой будет погода в Украине в январе - прогноз

Главред писал, что по данным начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, в Украину придет активный циклон с юга в течение 8 и 9 января.

Из-за этого в западных, северных и Винницкой и Черкасской областях ожидается достаточно сложные погодные условия, в частности, значительный снег. Прирост снежного покрова может составлять от 10 до 25 см.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ночь на 7-е января в Украине начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица.

Ранее сообщалось, что 7 января по всей стране будет продолжаться неустойчивая и влажная погода. На Правобережье осадки будут преобладать в виде снега и мокрого снега, на Левобережье преимущественно дождь.

А уже 8 января под влиянием южного циклона ожидаются осадки по всей Украине преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных областях возможны грозы.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

