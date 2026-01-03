Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.

Украину атаковала усиленная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину накрыла усиленная магнитная буря. Она может негативно повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури начала рости 2 января. Она ударила сразу с 5-балльной мощностью. Сегодня, 3 января, она усилилась и остановилась на уровне шести баллов.

Ожидается, что на следующий день она станет слабее - 4-балльной, а затем опустится до трех баллов.

Украину атаковала усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса С. Сообщается, что 2 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 56 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

