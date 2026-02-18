Укр
Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

Руслан Иваненко
18 февраля 2026, 00:52
Шахтер возобновляет интерес к бразильскому хавбеку и готовит улучшенное предложение клубу.
Шахтер
Шахтер пытается договориться с бразильским клубом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

  • Шахтер возобновил интерес к 17-летнему хавбеку Гремио Габриэлю Меку
  • Игрок выступает за молодежную сборную Бразилии
  • Предыдущая попытка трансфера прошлым летом не увенчалась успехом

Украинский футбольный клуб Шахтер возобновил интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику бразильского Гремио и молодежной сборной Бразилии Габриэлю Меку, сообщает издание Bolavip Brasil.

Улучшенное предложение

По информации источника, прошлым летом "горняки" не смогли договориться с бразильским клубом о трансфере Мека. На этот раз Шахтер планирует предложить улучшенные условия сделки, чтобы привлечь перспективного хавбека.

Руководство Гремио не возражает против продажи Мека и считает, что оптимальное время для трансфера наступит летом. Ранее клуб отклонил предложение Шахтера в 16 миллионов евро, рассчитывая получить не менее 19 миллионов.

Срок возможного перехода

Даже в случае достижения договоренности, трансфер Габриэля Мека в Украину возможен только после того, как футболист отпразднует 18-летие летом 2026 года.

Как ранее писал Главред, в Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2026/2027, и сборная Украины узнала своих соперников. Как сообщает 24 Канал, команда Сергея Реброва сыграет во втором по силе дивизионе B, группе B2.

Кроме того, украинский защитник Илья Забарный прошлым летом совершил громкий трансфер, оставив Борнмут и присоединившись к действующему победителю Лиги чемпионов ПСЖ. Однако его карьера в Париже пока складывается непросто: игрок не смог закрепиться в стартовом составе команды, а последние выступления вызвали критику фанатов.

Напомним, что футболист Самба Диалло, ранее выступавший за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины

ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге.

После обретения независимости Украины "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году.

Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

футбол новости Шахтера новости футбола новости спорта
Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:03Мир
РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:53Фронт
У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:15Украина
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунта

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красотку

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходит

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

18:57

Не поселок и не пгт: как правильно сказать на украинском, ответ историка

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичку

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с Колесником

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

17:32

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:48

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

