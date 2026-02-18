Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

Шахтер возобновляет интерес к бразильскому хавбеку и готовит улучшенное предложение клубу.

Шахтер пытается договориться с бразильским клубом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

Шахтер возобновил интерес к 17-летнему хавбеку Гремио Габриэлю Меку

Игрок выступает за молодежную сборную Бразилии

Предыдущая попытка трансфера прошлым летом не увенчалась успехом

Украинский футбольный клуб Шахтер возобновил интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику бразильского Гремио и молодежной сборной Бразилии Габриэлю Меку, сообщает издание Bolavip Brasil.

Улучшенное предложение

По информации источника, прошлым летом "горняки" не смогли договориться с бразильским клубом о трансфере Мека. На этот раз Шахтер планирует предложить улучшенные условия сделки, чтобы привлечь перспективного хавбека.

Руководство Гремио не возражает против продажи Мека и считает, что оптимальное время для трансфера наступит летом. Ранее клуб отклонил предложение Шахтера в 16 миллионов евро, рассчитывая получить не менее 19 миллионов.

Срок возможного перехода

Даже в случае достижения договоренности, трансфер Габриэля Мека в Украину возможен только после того, как футболист отпразднует 18-летие летом 2026 года.

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге. После обретения независимости Украины "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году. Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

