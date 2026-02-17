Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

Алексей Тесля
17 февраля 2026, 20:26
23
Рабочая группа разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов в особый период и в послевоенное время.
Послевоенные выборы в Украине обойдутся в 6 млрд гривен
Названо условие проведения выборов в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявлений Корниенко:

  • Рабочая группа сейчас разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов
  • 60 дней - минимальный срок, который может быть, который должен быть в полной "тишине"

Украине потребуется устойчивый и продолжительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования — как в условиях военного положения, так и после его отмены.

Минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней, заявил в комментарии Укринформ первый вице-спикер Верховная Рада Украины Александр Корниенко.

видео дня

По его словам, рабочая группа сейчас разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов в особый период и в послевоенное время. Ключевой вопрос — сроки.

"Первое - это действительно сроки. На сегодняшний день в нашем законодательстве существует два хорошо проработанных вида сроков. Это 90 дней - обычные выборы. И 60 дней - досрочные выборы. Поэтому 60 дней, о которых говорит президент, это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин говорит об "одном дне" и еще о чем-то. Это так не работает", - подчеркнул Корниенко.

Он уточнил, что весь избирательный процесс — от официального старта кампании до голосования и подсчёта результатов — должен проходить без угроз и обстрелов.

"Под "Шахедами", под пушками выборы не проводятся. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - добавил он.

Кроме того, потребуется дополнительное время для подготовки соответствующего закона, поскольку на работу парламента также влияют факторы безопасности.

"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что в случае возможного референдума ситуация схожая: формально можно уложиться в 60 дней, однако необходимо предусмотреть время для сбора подписей.

"Вторая проблема, которую должна решить Верховная Рада, - это возможность, невозможность проведения выборов во время действия военного положения", - напомнил Корниенко.

При этом он подчеркнул, что действующий правовой режим военного положения не предусматривает проведение выборов.

Возможны ли выборы во время войны — позиция эксперта

Как сообщал Главред, глава Комитет избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что с формальной точки зрения проведение выборов в условиях войны возможно. Однако решающими остаются вопросы общественного признания их результатов, безопасности граждан и способности государства гарантировать честную и полноценную процедуру голосования.

Он также подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает обязательного минимального уровня явки. Теоретически выборы могут считаться состоявшимися и легитимными даже при крайне низком участии избирателей.

Выборы в Украине - новости по теме

Ранее Зеленский дал окончательный ответ насчет выборов в Украине. Президент заявил, что Украина готова к любым графикам референдума или выборов при условии обеспечения безопасности.

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

Читайте также:

О персоне: Александр Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель по неформальному образованию. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

выборы в Раду Александр Корниенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:26Украина
Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

20:06Политика
Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Последние новости

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

Реклама
18:57

"Не поселок и не пгт": как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

17:32

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Реклама
16:48

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

Реклама
13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять