"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

Рабочая группа разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов в особый период и в послевоенное время.

Названо условие проведения выборов в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявлений Корниенко:

Рабочая группа сейчас разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов

60 дней - минимальный срок, который может быть, который должен быть в полной "тишине"

Украине потребуется устойчивый и продолжительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования — как в условиях военного положения, так и после его отмены.

Минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней, заявил в комментарии Укринформ первый вице-спикер Верховная Рада Украины Александр Корниенко.

По его словам, рабочая группа сейчас разрабатывает предложения по правовому регулированию выборов в особый период и в послевоенное время. Ключевой вопрос — сроки.

"Первое - это действительно сроки. На сегодняшний день в нашем законодательстве существует два хорошо проработанных вида сроков. Это 90 дней - обычные выборы. И 60 дней - досрочные выборы. Поэтому 60 дней, о которых говорит президент, это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин говорит об "одном дне" и еще о чем-то. Это так не работает", - подчеркнул Корниенко.

Он уточнил, что весь избирательный процесс — от официального старта кампании до голосования и подсчёта результатов — должен проходить без угроз и обстрелов.

"Под "Шахедами", под пушками выборы не проводятся. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - добавил он.

Кроме того, потребуется дополнительное время для подготовки соответствующего закона, поскольку на работу парламента также влияют факторы безопасности.

"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что в случае возможного референдума ситуация схожая: формально можно уложиться в 60 дней, однако необходимо предусмотреть время для сбора подписей.

"Вторая проблема, которую должна решить Верховная Рада, - это возможность, невозможность проведения выборов во время действия военного положения", - напомнил Корниенко.

При этом он подчеркнул, что действующий правовой режим военного положения не предусматривает проведение выборов.

Возможны ли выборы во время войны — позиция эксперта

Как сообщал Главред, глава Комитет избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что с формальной точки зрения проведение выборов в условиях войны возможно. Однако решающими остаются вопросы общественного признания их результатов, безопасности граждан и способности государства гарантировать честную и полноценную процедуру голосования.

Он также подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает обязательного минимального уровня явки. Теоретически выборы могут считаться состоявшимися и легитимными даже при крайне низком участии избирателей.

Выборы в Украине - новости по теме

Ранее Зеленский дал окончательный ответ насчет выборов в Украине. Президент заявил, что Украина готова к любым графикам референдума или выборов при условии обеспечения безопасности.

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

О персоне: Александр Корниенко Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель по неформальному образованию. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

