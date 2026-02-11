Укр
Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

Руслан Иваненко
11 февраля 2026, 17:55
Эксперт оценил перспективы развития событий на фронте в ближайшей перспективе.
Эксперт предположил переброску 150-тысячной группировки РФ на новые направления / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • 150 тыс. военных РФ на направлении
  • Возможная переброска на юго-запад
  • Разведка будет фиксировать перемещения

Надеяться на длительную паузу на фронте в рамках переговорного процесса не стоит. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, российские войска действуют по логике давления именно там, где украинская сторона демонстрирует слабые места. Эксперт отметил, что в случае временной потери Покровска и Мирногорода 150-тысячная группировка россиян может быть переброшена на юго-запад от Константиновки, возможно, западнее от Дружковки или на восток Запорожской области.

"150 000 – это достаточно мощная группировка. И хотя плечо перемещения там не слишком большое, но все равно это будет занимать достаточно много времени", – подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что перемещение такого количества личного состава и техники точно не останется незамеченным украинской разведкой, которая будет фиксировать все изменения и корректировать действия Сил обороны.

"В любом случае надеяться на то, что в рамках переговорного трека в обозримой перспективе мы увидим какую-то стагнацию на поле боя, которая будет связана в том числе с доброй волей наших врагов, не стоит. Об этом постоянно говорят ключевые спикеры российского правительства, в частности тот же Лавров (Сергей Лавров - глава МИД РФ, - ред.). Пока, мол, не будут решены и ликвидированы все "первопричины, которые привели к так называемому украинскому кризису", это прямая речь Лаврова, война вряд ли утихнет. Поэтому очевидно, что война и дальше будет продолжаться", – пояснил эксперт.

Селезнев также отметил, что процесс активных наступательных действий врага, начавшийся с середины октября 2023 года, вряд ли будет остановлен в ближайшее время.

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге – мнение эксперта

Как писал Главред, российская армия существенно потеряла темпы наступления, и нынешние показатели продвижения являются самыми низкими с начала полномасштабного вторжения. Такую оценку озвучил бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

По его словам, украинские подразделения целенаправленно формируют для противника условия, при которых продолжение активных штурмовых действий становится малоэффективным. Это, по его убеждению, имеет стратегическое значение в контексте дальнейших политических процессов.

"Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций", – отметил Билецкий.

В то же время он обратил внимание, что российское командование рассчитывает использовать зимний период для восстановления интенсивности атак и тактики малых групп.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", – подчеркнул командир.

Таким образом, по оценке Билецкого, текущая динамика боевых действий свидетельствует о результативности украинской оборонной стратегии и создает предпосылки для потенциальных переговоров с более сильных позиций.

Ситуация на фронте – новости по теме

Как писал Главред ранее, бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба полка в среду, 11 февраля.

Кроме того, больше года оккупанты ведут ожесточенные бои на востоке Украины, пытаясь завершить захват трех стратегически важных городов - Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению экспертов, в ближайшие недели или месяцы россияне смогут достичь своей цели. Об этом пишет The New York Times.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

война в Украине линия фронта Покровск Фронт
