Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

Что сообщили аналитики:
- Враг хочет создать в Харьковской области буферную зону
- Оккупанты пытались прорваться в Великий Бурлук
- К северо-востоку от Великого Бурлука ВСУ провели успешные операции
Спикер Объединенных сил ВСУ, полковник Виктор Трегубов 9 февраля предупреждал, что оккупационные войска страны-агрессора России ищут пробелы в оборонительных линиях украинских войск, чтобы создать буферную зону вдоль международной границы в направлении Великого Бурлука в Харьковской области.
Оккупанты уже пытались прорваться к этому населенному пункту, но ВСУ отбили атаку. А по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), недавно украинские военные еще и добились успеха возле Великого Бурлука.
Где продвинулись ВСУ
Геолокационные видеозаписи от 8 февраля свидетельствуют о том, что украинским военным удалось зачистить село Чугуновка, расположенное к северо-востоку от Великого Бурлука.
Успех ВСУ подтвердили даже российские военные блогеры, которые заявляли о контратаках украинских сил в районе Чугуновки 8 и 9 февраля.
Возможны ли новые наступательные операции ВСУ в 2026 году
Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили, обсуждать такие вещи, как контрнаступательные операции, публично было бы неуместно и некорректно.
Он отметил, что есть несколько приоритетных направлений для ВСУ, где существует возможность вернуть утраченные позиции. По его мнению, сейчас целесообразно воспользоваться благоприятным моментом и провести контрнаступательные действия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Мирнограде Донецкой области российские оккупанты усиливают давление на северную часть города. В центре продолжаются стрелковые бои с врагом.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВСУ.
Накануне российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяли заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которые в ВСУ опровергли.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
