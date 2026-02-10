Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

Анна Косик
10 февраля 2026, 09:37
798
Успех Сил обороны Украины признали даже сами россияне.
Всу, харьковская область
В Харьковской области ВСУ добиваются успеха / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 71 ОАЕМБр

Что сообщили аналитики:

  • Враг хочет создать в Харьковской области буферную зону
  • Оккупанты пытались прорваться в Великий Бурлук
  • К северо-востоку от Великого Бурлука ВСУ провели успешные операции

Спикер Объединенных сил ВСУ, полковник Виктор Трегубов 9 февраля предупреждал, что оккупационные войска страны-агрессора России ищут пробелы в оборонительных линиях украинских войск, чтобы создать буферную зону вдоль международной границы в направлении Великого Бурлука в Харьковской области.

Оккупанты уже пытались прорваться к этому населенному пункту, но ВСУ отбили атаку. А по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), недавно украинские военные еще и добились успеха возле Великого Бурлука.

видео дня

Где продвинулись ВСУ

Геолокационные видеозаписи от 8 февраля свидетельствуют о том, что украинским военным удалось зачистить село Чугуновка, расположенное к северо-востоку от Великого Бурлука.

Успех ВСУ подтвердили даже российские военные блогеры, которые заявляли о контратаках украинских сил в районе Чугуновки 8 и 9 февраля.

Возможны ли новые наступательные операции ВСУ в 2026 году

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили, обсуждать такие вещи, как контрнаступательные операции, публично было бы неуместно и некорректно.

Он отметил, что есть несколько приоритетных направлений для ВСУ, где существует возможность вернуть утраченные позиции. По его мнению, сейчас целесообразно воспользоваться благоприятным моментом и провести контрнаступательные действия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Мирнограде Донецкой области российские оккупанты усиливают давление на северную часть города. В центре продолжаются стрелковые бои с врагом.

Мирноград
Мирноград / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВСУ.

Накануне российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяли заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которые в ВСУ опровергли.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

10:41Интервью
РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:34Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Последние новости

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

Реклама
10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Реклама
08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Реклама
21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять