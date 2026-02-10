Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

Успех Сил обороны Украины признали даже сами россияне.

В Харьковской области ВСУ добиваются успеха / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 71 ОАЕМБр

Что сообщили аналитики:

Враг хочет создать в Харьковской области буферную зону

Оккупанты пытались прорваться в Великий Бурлук

К северо-востоку от Великого Бурлука ВСУ провели успешные операции

Спикер Объединенных сил ВСУ, полковник Виктор Трегубов 9 февраля предупреждал, что оккупационные войска страны-агрессора России ищут пробелы в оборонительных линиях украинских войск, чтобы создать буферную зону вдоль международной границы в направлении Великого Бурлука в Харьковской области.

Оккупанты уже пытались прорваться к этому населенному пункту, но ВСУ отбили атаку. А по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), недавно украинские военные еще и добились успеха возле Великого Бурлука.

Где продвинулись ВСУ

Геолокационные видеозаписи от 8 февраля свидетельствуют о том, что украинским военным удалось зачистить село Чугуновка, расположенное к северо-востоку от Великого Бурлука.

Успех ВСУ подтвердили даже российские военные блогеры, которые заявляли о контратаках украинских сил в районе Чугуновки 8 и 9 февраля.

Возможны ли новые наступательные операции ВСУ в 2026 году

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили, обсуждать такие вещи, как контрнаступательные операции, публично было бы неуместно и некорректно.

Он отметил, что есть несколько приоритетных направлений для ВСУ, где существует возможность вернуть утраченные позиции. По его мнению, сейчас целесообразно воспользоваться благоприятным моментом и провести контрнаступательные действия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Мирнограде Донецкой области российские оккупанты усиливают давление на северную часть города. В центре продолжаются стрелковые бои с врагом.

Мирноград / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВСУ.

Накануне российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяли заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которые в ВСУ опровергли.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

