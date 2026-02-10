Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

Вы узнаете:
- Почему "зависает" время на стиралке
- Зачем стиральная машина это делает
Многие владельцы стиральных машин замечали странную особенность: время до окончания стирки на дисплее постоянно увеличивается, особенно на последних минутах.
Главред узнал, что дело вовсе не в поломке техники.
"Еще одна минута" — самая большая иллюзия стирки
Ситуация знакома почти каждому: таймер показывает одну минуту до конца цикла, но проходит еще пять, а машина все не останавливается. В соцсетях пользователи шутят, что за эту "последнюю минуту" можно успеть сходить в магазин или поужинать. Многие признаются, что такое ожидание откровенно раздражает и кажется обманом.
Однако специалисты утверждают: стиральная машина не врет, а наоборот — старается работать максимально эффективно.
Почему время стирки меняется прямо во время цикла
Как объяснила Вивиен Фодор, менеджер категории "Прачечные" в Hotpoint UK, современные стиральные машины устроены гораздо сложнее, чем модели прошлых лет. Таймер, который вы видите на экране, — это не фиксированное время, а ориентировочный расчет.
Во время стирки техника постоянно анализирует параметры загрузки и корректирует свою работу. Машина проверяет:
- сколько воды потребовалось для заполнения барабана;
- насколько тяжелая загрузка (полотенца и постельное белье "весят" больше);
- равномерно ли распределено белье перед отжимом;
- сколько времени требуется для эффективной стирки и полоскания.
Если какой-то этап занимает больше времени, чем ожидалось, таймер автоматически пересчитывается — именно поэтому время может увеличиваться.
Зачем стиральная машина это делает
По словам эксперта, такая система нужна не для раздражения пользователей, а для экономии:
- электроэнергии;
- воды;
- моющих средств.
Стиральная машина подстраивается под конкретную загрузку, чтобы белье было выстирано качественно и при этом без лишних затрат ресурсов. Иногда цикл действительно заканчивается раньше, но люди чаще замечают именно случаи, когда он затягивается.
Почему это особенно заметно в конце стирки
Финальные этапы — полоскание и отжим — самые чувствительные к изменениям. Если белье распределено неравномерно или барабан перегружен, машине требуется дополнительное время, чтобы избежать сильной вибрации и повреждений. В этот момент и появляется ощущение, что "последняя минута длится вечность".
Эксперты уверяют: если стиральная машина увеличивает время стирки на несколько минут, это нормально и говорит о корректной работе умной системы. Наоборот, такая функция помогает продлить срок службы техники и снизить счета за электроэнергию.
Так что в следующий раз, когда таймер снова "зависнет" на одной минуте, можно не злиться — ваша стиральная машина просто делает свою работу максимально аккуратно и экономно.
