  Жизнь

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

Сергей Кущ
10 февраля 2026, 09:07
По словам эксперта, такая система нужна не для раздражения пользователей.
Почему стиральная машина добавляет время в конце цикла
Почему стиральная машина добавляет время в конце цикла

Вы узнаете:

  • Почему "зависает" время на стиралке
  • Зачем стиральная машина это делает

Многие владельцы стиральных машин замечали странную особенность: время до окончания стирки на дисплее постоянно увеличивается, особенно на последних минутах.

Главред узнал, что дело вовсе не в поломке техники.



"Еще одна минута" — самая большая иллюзия стирки

Ситуация знакома почти каждому: таймер показывает одну минуту до конца цикла, но проходит еще пять, а машина все не останавливается. В соцсетях пользователи шутят, что за эту "последнюю минуту" можно успеть сходить в магазин или поужинать. Многие признаются, что такое ожидание откровенно раздражает и кажется обманом.

Однако специалисты утверждают: стиральная машина не врет, а наоборот — старается работать максимально эффективно.

Почему время стирки меняется прямо во время цикла

Как объяснила Вивиен Фодор, менеджер категории "Прачечные" в Hotpoint UK, современные стиральные машины устроены гораздо сложнее, чем модели прошлых лет. Таймер, который вы видите на экране, — это не фиксированное время, а ориентировочный расчет.

Во время стирки техника постоянно анализирует параметры загрузки и корректирует свою работу. Машина проверяет:

  • сколько воды потребовалось для заполнения барабана;
  • насколько тяжелая загрузка (полотенца и постельное белье "весят" больше);
  • равномерно ли распределено белье перед отжимом;
  • сколько времени требуется для эффективной стирки и полоскания.

Если какой-то этап занимает больше времени, чем ожидалось, таймер автоматически пересчитывается — именно поэтому время может увеличиваться.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Зачем стиральная машина это делает

По словам эксперта, такая система нужна не для раздражения пользователей, а для экономии:

  • электроэнергии;
  • воды;
  • моющих средств.

Стиральная машина подстраивается под конкретную загрузку, чтобы белье было выстирано качественно и при этом без лишних затрат ресурсов. Иногда цикл действительно заканчивается раньше, но люди чаще замечают именно случаи, когда он затягивается.

Почему это особенно заметно в конце стирки

Финальные этапы — полоскание и отжим — самые чувствительные к изменениям. Если белье распределено неравномерно или барабан перегружен, машине требуется дополнительное время, чтобы избежать сильной вибрации и повреждений. В этот момент и появляется ощущение, что "последняя минута длится вечность".

Эксперты уверяют: если стиральная машина увеличивает время стирки на несколько минут, это нормально и говорит о корректной работе умной системы. Наоборот, такая функция помогает продлить срок службы техники и снизить счета за электроэнергию.

Так что в следующий раз, когда таймер снова "зависнет" на одной минуте, можно не злиться — ваша стиральная машина просто делает свою работу максимально аккуратно и экономно.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.






