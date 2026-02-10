Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусом

Правильный подход к этому простому процессу помогает добиться действительно воздушного теста без лишних добавок и ошибок.

Как правильно гасить соду уксусом

Вы узнаете:

Как правильно гасить соду

Почему большинство хозяек делают это неправильно

При приготовлении выпечки — блинов, оладий, кексов и пирогов — хозяйки стремятся сделать тесто максимально пышным и воздушным. Для этого используют дрожжи, разрыхлитель или обычную пищевую соду. Однако именно с содой чаще всего допускают одну и ту же ошибку.

Главред разбирался, как правильно гасить соду уксусом, чтобы выпечка действительно получалась нежной, а не плотной.

Зачем вообще гасить соду уксусом

Сода — это щелочь, которая начинает работать только при контакте с кислотой. Во время реакции выделяется углекислый газ, образующий пузырьки в тесте. Именно они делают выпечку пышной и легкой.

Разрыхление происходит в два этапа:

при контакте соды с кислотой;

при нагревании теста в духовке или на сковороде.

Если сделать все правильно, оба этапа работают на результат.

Как обычно тушат соду — и почему это неправильно

Самый распространенный способ — погасить соду уксусом в ложке или стакане, а затем добавить в тесто. При этом реакция действительно бурная и эффектная, но практически бесполезная.

Весь углекислый газ улетучивается еще до того, как сода попадает в тесто. В результате:

первый этап разрыхления полностью теряется; сода уже нейтрализована и не может "поднять" тесто; выпечка получается менее пышной.

Именно поэтому возникает вопрос, нужно ли гасить соду уксусом заранее — ответ: нет.

Как правильно тушить соду уксусом

Существует два правильных способа.

Способ 1. Гасить соду прямо в тесте

Соду добавляют в смесь ингредиентов до муки, затем поливают уксусом и сразу перемешивают. В этом случае реакция происходит внутри теста, а пузырьки газа остаются там, где они нужны.

Способ 2. Самый эффективный

Этот метод считают наиболее правильным и профессиональным:

соду добавляют к сухим ингредиентам (мука, сахар, какао и т.д.);

уксус добавляют к жидким компонентам (яйца, кефир, сметана, молоко);

сухие и жидкие смеси соединяют в конце.

Так реакция начинается уже в готовом тесте, и разрыхление происходит максимально эффективно.

Как правильно гасить соду уксусом / Инфографика: Главред

Когда уксус вообще не нужен

Если в рецепте уже есть кислые продукты:

кефир;

простокваша;

йогурт;

сметана;

лимонный сок;

— добавлять уксус не нужно. В таких случаях сода гасится сама, и дополнительная кислота может испортить вкус выпечки.

