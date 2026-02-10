Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусом

Вы узнаете:
- Как правильно гасить соду
- Почему большинство хозяек делают это неправильно
При приготовлении выпечки — блинов, оладий, кексов и пирогов — хозяйки стремятся сделать тесто максимально пышным и воздушным. Для этого используют дрожжи, разрыхлитель или обычную пищевую соду. Однако именно с содой чаще всего допускают одну и ту же ошибку.
Главред разбирался, как правильно гасить соду уксусом, чтобы выпечка действительно получалась нежной, а не плотной.
Зачем вообще гасить соду уксусом
Сода — это щелочь, которая начинает работать только при контакте с кислотой. Во время реакции выделяется углекислый газ, образующий пузырьки в тесте. Именно они делают выпечку пышной и легкой.
Разрыхление происходит в два этапа:
- при контакте соды с кислотой;
- при нагревании теста в духовке или на сковороде.
Если сделать все правильно, оба этапа работают на результат.
Как обычно тушат соду — и почему это неправильно
Самый распространенный способ — погасить соду уксусом в ложке или стакане, а затем добавить в тесто. При этом реакция действительно бурная и эффектная, но практически бесполезная.
Весь углекислый газ улетучивается еще до того, как сода попадает в тесто. В результате:
- первый этап разрыхления полностью теряется;
- сода уже нейтрализована и не может "поднять" тесто;
- выпечка получается менее пышной.
Именно поэтому возникает вопрос, нужно ли гасить соду уксусом заранее — ответ: нет.
Как правильно тушить соду уксусом
Существует два правильных способа.
Способ 1. Гасить соду прямо в тесте
Соду добавляют в смесь ингредиентов до муки, затем поливают уксусом и сразу перемешивают. В этом случае реакция происходит внутри теста, а пузырьки газа остаются там, где они нужны.
Способ 2. Самый эффективный
Этот метод считают наиболее правильным и профессиональным:
- соду добавляют к сухим ингредиентам (мука, сахар, какао и т.д.);
- уксус добавляют к жидким компонентам (яйца, кефир, сметана, молоко);
- сухие и жидкие смеси соединяют в конце.
Так реакция начинается уже в готовом тесте, и разрыхление происходит максимально эффективно.
Когда уксус вообще не нужен
Если в рецепте уже есть кислые продукты:
кефир;
простокваша;
йогурт;
сметана;
лимонный сок;
— добавлять уксус не нужно. В таких случаях сода гасится сама, и дополнительная кислота может испортить вкус выпечки.
Смотрите видео о том, что лучше - сода или разрыхлитель:
Вам может быть интересно:
- Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минуты
- Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповал
- Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред