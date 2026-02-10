Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Также, по данным аналитиков, уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого показателя за почти четыре года войны.

Потери российской армии на фронте в Украине достигли таких масштабов, что это все более заметно влияет на способность Москвы реализовывать стратегические задачи, поставленные Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и военных экспертов.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отмечает, что российские войска застряли в подходе, который не дает им шансов на существенный прорыв. Он подчеркивает: Путин рассчитывает, что постоянное давление вдоль широкой линии фронта в конечном итоге истощит Украину, однако способ ведения боевых действий, который демонстрируют российские силы, не способен обеспечить заметных оперативных успехов.

Продвижение измеряется десятками метров

Аналитики, на которых ссылается издание, оценивают темпы российского наступления на ключевых направлениях в 15-70 метров в сутки - показатель, который является одним из самых низких в современной военной истории. Отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подчеркивает, что такие темпы медленнее, чем в большинстве конфликтов за последнее столетие.

Общие потери России, по оценкам экспертов, уже превысили 325 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ежемесячно гибнет или получает тяжелые ранения от 30 до 35 тысяч российских солдат.

Дезертирство и принудительные штурмы

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight фиксирует рекордный уровень дезертирства в российских подразделениях. Ее руководитель, бывший украинский офицер, объясняет это тем, что командиры бросают войска в атаки без оглядки на потери:

"Они тратят свои ресурсы за пределы разумного, что приводит к потерям, которых часто можно избежать", — отметил он.

Дроны меняют правила игры

Отдельным фактором, резко увеличивающим количество убитых и раненых, является массовое применение беспилотников. По данным латвийской разведки, дроны вызывают до 70–80% всех потерь с обеих сторон.

Бывший украинский офицер объясняет, что даже раненый боец становится почти обреченным: "Раненый солдат может быстро стать обузой, когда десятки беспилотников постоянно наблюдают или атакуют, а эвакуация остается чрезвычайно рискованной".

Мобилизационный ресурс тает

Несмотря на то, что Россия формально выполняет план набора около 35 тысяч человек ежемесячно, большинство новобранцев лишь закрывают потери. Кофман считает, что это свидетельствует о системных проблемах: "Тенденции набора все чаще говорят нам о том, что России будет трудно выдерживать наступательное давление".

Финансовые стимулы пока позволяют Кремлю поддерживать необходимое количество военных, однако, как отмечают аналитики, такая система имеет естественные пределы. Кофман объясняет, что рано или поздно резерв желающих воевать за эти деньги просто исчерпается.

Цена продвижения РФ: оценка военного эксперта

По словам военного аналитика Александра Коваленко, за неделю января 2026 года российские силы смогли продвинуться лишь на незначительный участок - около 48 квадратных километров, что стало одним из самых низких темпов за последнее время.

Одновременно с этим, отмечает эксперт, потери армии РФ за указанный период составили около 6 930 человек. Таким образом, на каждый квадратный километр захваченной территории приходится в среднем примерно 140-150 убитых и раненых российских военнослужащих.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

