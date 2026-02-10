Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Дарья Пшеничник
10 февраля 2026, 10:58
936
Также, по данным аналитиков, уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого показателя за почти четыре года войны.
потери армии РФ
Потери армии РФ в Украине резко возросли / Коллаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Потери РФ резко выросли, а темпы наступления упали до 15–70 метров в сутки
  • Дроны вызывают до 80% потерь, дезертирство в российской армии - рекордное
  • Набор новобранцев лишь компенсирует потери врага

Потери российской армии на фронте в Украине достигли таких масштабов, что это все более заметно влияет на способность Москвы реализовывать стратегические задачи, поставленные Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и военных экспертов.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отмечает, что российские войска застряли в подходе, который не дает им шансов на существенный прорыв. Он подчеркивает: Путин рассчитывает, что постоянное давление вдоль широкой линии фронта в конечном итоге истощит Украину, однако способ ведения боевых действий, который демонстрируют российские силы, не способен обеспечить заметных оперативных успехов.

Продвижение измеряется десятками метров

Аналитики, на которых ссылается издание, оценивают темпы российского наступления на ключевых направлениях в 15-70 метров в сутки - показатель, который является одним из самых низких в современной военной истории. Отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подчеркивает, что такие темпы медленнее, чем в большинстве конфликтов за последнее столетие.

Общие потери России, по оценкам экспертов, уже превысили 325 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ежемесячно гибнет или получает тяжелые ранения от 30 до 35 тысяч российских солдат.

Дезертирство и принудительные штурмы

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight фиксирует рекордный уровень дезертирства в российских подразделениях. Ее руководитель, бывший украинский офицер, объясняет это тем, что командиры бросают войска в атаки без оглядки на потери:

"Они тратят свои ресурсы за пределы разумного, что приводит к потерям, которых часто можно избежать", — отметил он.

Дроны меняют правила игры

Отдельным фактором, резко увеличивающим количество убитых и раненых, является массовое применение беспилотников. По данным латвийской разведки, дроны вызывают до 70–80% всех потерь с обеих сторон.

Бывший украинский офицер объясняет, что даже раненый боец становится почти обреченным: "Раненый солдат может быстро стать обузой, когда десятки беспилотников постоянно наблюдают или атакуют, а эвакуация остается чрезвычайно рискованной".

Мобилизационный ресурс тает

Несмотря на то, что Россия формально выполняет план набора около 35 тысяч человек ежемесячно, большинство новобранцев лишь закрывают потери. Кофман считает, что это свидетельствует о системных проблемах: "Тенденции набора все чаще говорят нам о том, что России будет трудно выдерживать наступательное давление".

Финансовые стимулы пока позволяют Кремлю поддерживать необходимое количество военных, однако, как отмечают аналитики, такая система имеет естественные пределы. Кофман объясняет, что рано или поздно резерв желающих воевать за эти деньги просто исчерпается.

Цена продвижения РФ: оценка военного эксперта

По словам военного аналитика Александра Коваленко, за неделю января 2026 года российские силы смогли продвинуться лишь на незначительный участок - около 48 квадратных километров, что стало одним из самых низких темпов за последнее время.

Одновременно с этим, отмечает эксперт, потери армии РФ за указанный период составили около 6 930 человек. Таким образом, на каждый квадратный километр захваченной территории приходится в среднем примерно 140-150 убитых и раненых российских военнослужащих.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно осложнена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

10:41Интервью
РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:34Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Последние новости

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

Реклама
10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Реклама
08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Реклама
21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять