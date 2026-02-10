Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

Что сказал Жовтенко:
- Вряд ли США требуют от Украины проведения выборов этой весной
- Есть несколько условий для проведения выборов в Украине
- Украине нужно около 6 месяцев для организации выборов
Издание Reuters недавно сообщило, что представители Соединенных Штатов обсуждали с украинской переговорной группой возможность проведения выборов и референдума уже в мае этого года.
Насколько это реально реализовать в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
По его словам, скорее всего, эти обсуждения были общими. Президент США Дональд Трамп и его команда пытаются максимально широко охватить ситуацию.
"Скорее всего, обсуждался гипотетический сценарий: если к началу лета удастся выйти на какое-то общее решение или хотя бы на договоренность о прекращении огня – была бы украинская власть готова в таком случае говорить о референдуме и выборах? Это заявление важно рассматривать комплексно", – пояснил эксперт.
Жовтенко отметил, что кроме условий безопасности существуют обязательные правовые и организационные условия, без которых о выборах или референдуме говорить невозможно.
"Первый блок – правовой. Он связан с режимом военного положения: будет ли он отменен, приостановлен на период выборов, в каком формате это может произойти. Все это напрямую зависит от ситуации с безопасностью и параметров возможных договоренностей о прекращении огня", – добавил он.
Второй блок – организационно-технический. В его рамках необходимо восстановить полноценную работу реестра избирателей, решить вопрос об участии временно перемещенных лиц, продумать механизмы голосования для граждан Украины за рубежом и т.д.
Украинская сторона уже объясняла партнерам из США, что после объявления прекращения огня и завершения действия военного положения нужно до полугода, чтобы качественно и легитимно организовать избирательный процесс.
"И, скорее всего, американцы нас услышали. Но с учетом их внутренних дедлайнов и желания как можно быстрее продемонстрировать результат собственному избирателю вполне логично, что они могли переспросить: "А если не шесть месяцев, а четыре?". Именно в таком контексте, по моему мнению, и могли звучать эти вопросы", - подытожил Жовтенко.
Реально ли во время войны провести выборы в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.
По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует только один человек из многомиллионного населения страны.
Выборы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине. Киев на такое не согласится.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.
Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.
О персоне: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
