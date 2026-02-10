После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

Вы узнаете:
- Когда будет самый холодный день
- Когда в Одессу придет потепление
В Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему идет циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой. Уже к пятнице его центр приблизится к Черноморскому побережью.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, самым холодным днем недели будет 10 февраля. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет +10° в южных районах области, +5° в центральных и около +2° в северных. Температура морской воды существенно не изменится и составит 0–2°.
В период 11–12 февраля осадков не ожидается. Однако с 13 по 15 февраля прогнозируются более интенсивные дожди. Ветер будет умеренным, преимущественно южных направлений.
Синоптики также отмечают, что в связи с потеплением лед в лиманах начнет активно таять и разрушаться, поэтому выход на лед может быть опасным.
Погода на сегодня в Одесской области
10 февраля в Одесской области облачно, без осадков. Местами гололедица.
Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 1-6° мороза; в Одессе 2-4° мороза.
На дорогах области местами гололедица.
Погода в Одессе до конца недели
Сайт Sinoptik прогнозирует, что с 11 февраля жителям региона стоит ждать потепления.
В среду, 11 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду в течение всего дня. Осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от -3 ночью до +2 днем.
В четверг, 12 февраля, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать +2 градуса, днем +5 градусов.
В пятницу, 13 февраля, утро и день пройдут без осадков, однако вечером возможен дождь. Синоптики отмечают, что с 13 февраля в регионе будут преобладать плюсовые температурные показатели, которые также ожидаются и на выходных.
Какой будет погода в Одессе в феврале
Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.
Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.
Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.
В Украине завершается период сильных морозов
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу.
По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению.
Согласно прогнозу, антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.
Киев также прощается с лютыми морозами. В столице, по словам Диденко, "наконец-то заканчивается эпоха сильных морозов". Ночь еще может "укусить" до -20 °C, но днем в Киеве будет солнечно, сухо и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.
Вам также может быть интересно:
- Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания
- Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление
- Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред