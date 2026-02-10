После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

Циклон Tamara несет потепление. Синоптики предупредили о дождях и погодных качелях.

https://glavred.info/synoptic/posle-morozov-budet-10-i-dozhdi-kogda-v-odesse-rezko-izmenitsya-pogoda-10739456.html Ссылка скопирована

Одессу ждет резкое изменение погоды / Фото: УНИАН ​

Вы узнаете:

Когда будет самый холодный день

Когда в Одессу придет потепление

В Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему идет циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой. Уже к пятнице его центр приблизится к Черноморскому побережью.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, самым холодным днем недели будет 10 февраля. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет +10° в южных районах области, +5° в центральных и около +2° в северных. Температура морской воды существенно не изменится и составит 0–2°.

видео дня

В период 11–12 февраля осадков не ожидается. Однако с 13 по 15 февраля прогнозируются более интенсивные дожди. Ветер будет умеренным, преимущественно южных направлений.

Синоптики также отмечают, что в связи с потеплением лед в лиманах начнет активно таять и разрушаться, поэтому выход на лед может быть опасным.

График прогноза погоды - Одесса / t.me/HMC_Odesa

Погода на сегодня в Одесской области

10 февраля в Одесской области облачно, без осадков. Местами гололедица.

Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 1-6° мороза; в Одессе 2-4° мороза.

На дорогах области местами гололедица.

Погода в Одессе до конца недели

Сайт Sinoptik прогнозирует, что с 11 февраля жителям региона стоит ждать потепления.

В среду, 11 февраля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду в течение всего дня. Осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от -3 ночью до +2 днем.

В четверг, 12 февраля, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать +2 градуса, днем +5 градусов.

В пятницу, 13 февраля, утро и день пройдут без осадков, однако вечером возможен дождь. Синоптики отмечают, что с 13 февраля в регионе будут преобладать плюсовые температурные показатели, которые также ожидаются и на выходных.

Погода в Одессе / скриншот

Какой будет погода в Одессе в феврале

Погода в Одессе в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

Приближение весны можно будет почувствовать в конце месяца. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

В Украине завершается период сильных морозов

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу.

По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению.

Согласно прогнозу, антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

Киев также прощается с лютыми морозами. В столице, по словам Диденко, "наконец-то заканчивается эпоха сильных морозов". Ночь еще может "укусить" до -20 °C, но днем в Киеве будет солнечно, сухо и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред