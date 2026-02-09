РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях, считает Александр Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/rf-sokratit-chislo-udarov-i-vyberet-novye-celi-dlya-massirovannyh-atak-prognoz-10739390.html Ссылка скопирована

РФ выбрала цели для новых ударов / коллаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Коваленко:

С потеплением можно ожидать сокращения ударов РФ по энергетике

РФ может сосредоточиться на других целях

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ситуацию с массированными ударами РФ по Украине.

В интервью Главреду он согласился с мнение о том, что с потеплением можно ожидать сокращения таких ударов РФ.

видео дня

"К лету, я думаю, их количество уменьшится. В теплый период года россияне будут акцентировать внимание на других объектах", - уточнил эксперт.

По его мнению, РФ полностью не откажется от ударов по объектам энергетики, однако сосредоточится на других целях.

"Впрочем, в целом, и весной, и летом, и осенью 2026 года Россия все равно будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас, зимой, она максимально активизировала эти удары, весной их станет меньше, но они будут сохраняться", - добавил Коваленко.

/ Инфографика Главреда

Зачем РФ бьёт по энергосистеме: позиция специалиста

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев пояснил, что удары по ключевым объектам энергетики — подстанциям и основным линиям электропередачи — направлены на расшатывание стабильности украинской энергосети. Такие повреждения, по его словам, резко снижают возможности маневра электроэнергией между регионами. В условиях повышенной нагрузки временные отключения света становятся вынужденной мерой, позволяющей избежать более серьёзных системных сбоев.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред