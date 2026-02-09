Могут ли ТСК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил о системных нарушениях прав граждан со стороны ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий.

Мобилизация в Украине - могут ли ТСК и СП задерживать граждан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/lvivobltck

Количество жалоб на работу ТЦК и СП растет

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать и удерживать граждан

Военнослужащие и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований задерживать граждан или удерживать их в помещениях ТЦК и СП. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Любое ограничение свободы на территории ТЦК и СП без решения суда прямо противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека. В последнее время мы массово фиксируем, что работники ТЦК и СП действуют без опознавательных шевронов. К сожалению, в 2025 году мы массово видели, что работники ТСК и СП закрывают лица, что является прямым нарушением, на мой взгляд, как устава, так и действующего законодательства Украины, для того, чтобы сделать невозможной идентификацию лиц, нарушающих права граждан Украины", - указал он. видео дня

Он подчеркнул, что хотя прохождение военной службы является конституционной обязанностью, это никоим образом не отменяет права человека на уважение достоинства.

По словам омбудсмена, количество обращений в его офис резко возросло: в 2022 году было зафиксировано только 18 жалоб, в 2023-м — уже 514, в 2024 году — 3 312, а в 2025 году их количество достигло 6 127.

Он также напомнил, что в начале полномасштабной войны украинцы сами массово приходили в ТЦК, желая добровольно присоединиться к Силам обороны.

Чаще всего заявители жалуются на незаконные ограничения свободы передвижения во время задержаний, принудительную доставку в ТЦК, а также поверхностные и формальные медицинские осмотры, которые проводят военно-врачебные комиссии. Кроме того, фиксировались случаи изъятия личных вещей, в частности мобильных телефонов.

"Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", – подчеркнул Лубинец.

Наиболее проблемной омбудсмен назвал ситуацию в Тернопольской области, что связано с привлечением к мобилизационным мероприятиям военных, которые не являются работниками ТЦК, и предоставлением воинским частям права самостоятельно проводить мобилизацию. В то же время в качестве примера надлежащей организации работы Лубинец отметил Хмельницкую область.

Рассылка ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Кто и где имеет право вручать повестки — объяснение адвоката

Как ранее писал Главред, вручать повестки могут не только представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства или работы, но и другие уполномоченные лица.

Такое право имеют работники структурных подразделений районных и городских государственных администраций или военных администраций, сотрудники исполнительных органов местных советов разных уровней, представители предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудники разведывательных органов и СБУ — в отношении резервистов и военнообязанных, состоящих у них на учете.

Адвокат Марина Бекало отметила ТСН.ua, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560 в состав групп оповещения могут также входить полицейские. Кроме того, во время оповещения жителей многоквартирных домов к этому процессу могут привлекаться руководители ОСМД, представители работодателей и образовательных учреждений.

Она также пояснила, что военнослужащие ТЦК и СП, входящие в состав таких групп, должны находиться в военной форме с знаками различия, что предусмотрено законом о воинской обязанности и военной службе и соответствующими приказами Министерства обороны. В то же время члены групп оповещения, которые не являются военнослужащими, в частности представители местного самоуправления, работодатели или председатели ОСМД, могут быть в гражданской одежде.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми предусмотрено продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней до мая 2026 года.

В то же время часть граждан, имеющих право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложении "Резерв+" не появилось уведомление о ее автоматическом продлении. Пользователи сообщают, что получали push-уведомления о возможности пролонгации, однако фактически отсрочка не обновилась — приложение либо сообщает о технической ошибке, либо указывает, что ее невозможно предоставить. В Министерстве обороны объяснили алгоритм действий в таких случаях.

В ведомстве также сообщили, что очередной этап автоматического продления отсрочек уже завершился. Около 90% военнообязанных получили подтверждение без подачи дополнительных заявлений, тогда как остальным необходимо лично обратиться для оформления документов.

О личности: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

