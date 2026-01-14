Укр
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

Юрий Берендий
14 января 2026, 16:29
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК
Зеленский поручил подготовить масштабные изменения в процессе мобилизации и выделил основные приоритеты работы нового министра обороны Федорова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным министром обороны Украины Михаилом Федоровым и выделил основные задачи реформирования ведомства. Среди них - решение проблем, связанных с ТЦК и СП, и масштабные изменения в процессе мобилизации. Об этом сообщил глава государства в сообщении в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей для нового главы Министерства обороны является усиление защиты неба над Украиной, для чего уже определены конкретные решения, которые должны быть внедрены в максимально сжатые сроки.

Президент отметил, что еще одним важным направлением станет существенное укрепление технологической составляющей в тесном взаимодействии с военными, чтобы сдержать продвижение российских сил на фронте и решить существующие проблемы с обеспечением. С этой целью в ближайшее время проведут оперативный аудит финансирования оборонной сферы.

видео дня

Кроме того, по словам Зеленского, новоназначенный министр обороны Михаил Федоров должен представить решения для преодоления существующих дефицитов. Также готовятся шаги по увеличению финансовой поддержки военнослужащих на передовой. Отдельное внимание сосредоточат на поставках беспилотников.

Зеленский сообщил, что Минобороны должно обеспечить боевые бригады базовым набором дронов и организовать закупку специализированных аппаратов для поражения целей на большей глубине фронта.

"Третье – Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, накопившихся с ТЦК. Уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства", - резюмирует глава государства.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины Михаил Федоров ТЦК и СП
