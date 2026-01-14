Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о 'очень сложной' ситуации в Киеве

После атаки 9 января Киев столкнулся с самым сложным за годы полномасштабной войны кризисом в системах теплоснабжения и электроэнергии, сказал Кличко.

О чем сказал Кличко:

Ситуация с электричеством в столице очень тяжелая

Без тепла остаются почти 400 многоэтажек в Киеве

Ситуация на правом берегу Киева немного лучше, чем на левом

Ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной, аварийные отключения для горожан будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба – впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем самые острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом", - отметил он. видео дня

Кличко сообщил, что сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются примерно 400 многоэтажек из шести тысяч домов, которые пострадали после массированной атаки 9 января. Части из них планируют восстановить подачу тепла уже до конца текущего дня.

Городской голова подчеркнул, что коммунальные службы работают круглосуточно, ликвидируя повреждения, нанесенные врагом, чтобы как можно быстрее вернуть жителям базовые услуги. "Ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная. Более сложная - на левом берегу города", - подчеркнул городской голова.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с электроснабжением, от которого зависит работа коммунальной инфраструктуры, очень сложная. Энергетики продолжают аварийные работы, однако Киев пока вынужден жить по экстренным графикам отключений, а не по плановым почасовым.

По данным ДТЭК, сейчас киевляне в среднем имеют электроэнергию около трех часов, тогда как без света находятся до десяти часов, а иногда и дольше. Специалисты предупреждают, что продолжительность подачи света может меняться, поскольку поврежденная энергосистема функционирует в аварийном режиме. Кроме того, на продолжительность отключения света, по словам Кличко, влияет также перегрузка городских сетей и погода. "Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", - резюмировал он.

Почему ситуация с отключениями света в Киеве хуже, чем в других городах

Новый министр энергетики Денис Шмыгаль во время доклада в Верховной Раде отметил, что Киев оказался не готов к ситуации, сложившейся в энергетике, и перебоям с электричеством после российских атак.

Шмыгаль подчеркнул, что из-за этого сейчас необходимо прибегать к антикризисным решениям. Министр отметил, что областные и городские власти Харькова заранее подготовились к возможным перебоям с энергоснабжением.

В частности, в городе развернули мобильные котельные и сформировали распределенную систему генерации.

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация в энергосистеме может улучшиться - прогноз эксперта

Как ранее писал Главред, состояние энергосистемы Украины может стабилизироваться в конце января. Об этом в эфире Эспрессо сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Он отметил, что в последние дни месяца прогнозируется рост генерации солнечной энергии, поэтому самым серьезным сценарием, к которому стоит быть готовыми, может стать слив теплоносителей в домах 27-28 января.

"Если все будет сделано правильно и будет холодно, то вам слеют теплоносители, а затем наполнят их где-то через неделю. То есть, температура в домах может колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Это максимум, что может произойти", - указал он.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае отсутствия повторных атак со стороны России уже с 15 января в Киеве ожидается улучшение графиков отключений электроэнергии. Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сейчас в Украине без теплоснабжения остаются примерно 1,5% жилых домов. В столице отопления нет в 472 зданиях, больше всего таких случаев зафиксировано в Печерском районе. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

В то же время энергетическая система продолжает работать в сложных условиях из-за новых вражеских ударов и сложных погодных условий. Из-за этого в Минэнерго сообщили о введении аварийных отключений света в Киеве и ряде областей.

