Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Юрий Берендий
14 января 2026, 16:15
43
После атаки 9 января Киев столкнулся с самым сложным за годы полномасштабной войны кризисом в системах теплоснабжения и электроэнергии, сказал Кличко.
Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о 'очень сложной' ситуации в Киеве
Отключение света в Киеве - Кличко рассказал о сложной ситуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Кличко:

  • Ситуация с электричеством в столице очень тяжелая
  • Без тепла остаются почти 400 многоэтажек в Киеве
  • Ситуация на правом берегу Киева немного лучше, чем на левом

Ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной, аварийные отключения для горожан будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба – впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем самые острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом", - отметил он.

видео дня

Кличко сообщил, что сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются примерно 400 многоэтажек из шести тысяч домов, которые пострадали после массированной атаки 9 января. Части из них планируют восстановить подачу тепла уже до конца текущего дня.

Городской голова подчеркнул, что коммунальные службы работают круглосуточно, ликвидируя повреждения, нанесенные врагом, чтобы как можно быстрее вернуть жителям базовые услуги. "Ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная. Более сложная - на левом берегу города", - подчеркнул городской голова.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с электроснабжением, от которого зависит работа коммунальной инфраструктуры, очень сложная. Энергетики продолжают аварийные работы, однако Киев пока вынужден жить по экстренным графикам отключений, а не по плановым почасовым.

По данным ДТЭК, сейчас киевляне в среднем имеют электроэнергию около трех часов, тогда как без света находятся до десяти часов, а иногда и дольше. Специалисты предупреждают, что продолжительность подачи света может меняться, поскольку поврежденная энергосистема функционирует в аварийном режиме. Кроме того, на продолжительность отключения света, по словам Кличко, влияет также перегрузка городских сетей и погода. "Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", - резюмировал он.

Почему ситуация с отключениями света в Киеве хуже, чем в других городах

Новый министр энергетики Денис Шмыгаль во время доклада в Верховной Раде отметил, что Киев оказался не готов к ситуации, сложившейся в энергетике, и перебоям с электричеством после российских атак.

Шмыгаль подчеркнул, что из-за этого сейчас необходимо прибегать к антикризисным решениям. Министр отметил, что областные и городские власти Харькова заранее подготовились к возможным перебоям с энергоснабжением.

В частности, в городе развернули мобильные котельные и сформировали распределенную систему генерации.

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация в энергосистеме может улучшиться - прогноз эксперта

Как ранее писал Главред, состояние энергосистемы Украины может стабилизироваться в конце января. Об этом в эфире Эспрессо сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Он отметил, что в последние дни месяца прогнозируется рост генерации солнечной энергии, поэтому самым серьезным сценарием, к которому стоит быть готовыми, может стать слив теплоносителей в домах 27-28 января.

"Если все будет сделано правильно и будет холодно, то вам слеют теплоносители, а затем наполнят их где-то через неделю. То есть, температура в домах может колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Это максимум, что может произойти", - указал он.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае отсутствия повторных атак со стороны России уже с 15 января в Киеве ожидается улучшение графиков отключений электроэнергии. Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сейчас в Украине без теплоснабжения остаются примерно 1,5% жилых домов. В столице отопления нет в 472 зданиях, больше всего таких случаев зафиксировано в Печерском районе. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

В то же время энергетическая система продолжает работать в сложных условиях из-за новых вражеских ударов и сложных погодных условий. Из-за этого в Минэнерго сообщили о введении аварийных отключений света в Киеве и ряде областей.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Виталий Кличко отключения веерные отключения отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:29Украина
Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:15Энергетика
Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Последние новости

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

Реклама
14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

Реклама
13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

10:48

Техника может сгореть: на что обратить внимание при покупке зарядной станции

Реклама
10:37

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

10:15

В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"

10:11

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:05

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

09:59

ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

09:16

РФ проводит диверсии в Европе: СМИ назвали опасную для Украины цель Кремля

09:10

"Волшебнику можно доверять": Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец"

09:07

Рожденные держать слово: четыре знака зодиака с железным чувством долга

09:06

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 январяФото

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять