Умер депутат от партии 'Слуга народа' Александр Кабанов - что известно

Официальная причина смерти пока неизвестна.

Умер депутат Александр Кабанов

Он входил в партию "Слуга народа"

Кабанов также был членом комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов. Ему было 53 года. Об этом сообщил нардеп Жан Беленюк.

Официального подтверждения информации пока нет. Также неизвестна причина смерти.

Стоит отметить, что Кабанов был членом комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, а ранее работал сценаристом в "Квартал 95".

Позже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил смерть народного депутата Александра Кабанова во время заседания Верховной Рады 14 января.

В Верховной Раде Украины также выразили соболезнования семье и близким Александра Кабанова.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата Парламента выражают соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины Александра Кабанова. Он ушел из жизни на 53-м году жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы в Верховной Раде Украины он был членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Александр Кабанов последовательно поддерживал увеличение производства украинского контента и создание благоприятных условий для работы творческих работников в различных областях культуры. Выражаем соболезнования его семье и близким", - подытожили в Раде.

Что известно об Александре Кабанове

Кабанов родился 6 августа 1973 года в Запорожье. Окончил местный медицинский институт по специальности "врач-психотерапевт", а затем окончил Запорожский национальный университет, где получил второе высшее образование на факультете финансов.

До того, как стать народным депутатом под номером 87 в списке партии "Слуга народа", Кабанов работал детским психотерапевтом, а затем с 1999 по 2006 год — на запорожской ТРК "Алекс".

В 2002-2008 годах он был тренером в компании "Современные психотехнологии", а с 2000-го по 2008 год — тренером по нейролингвистическому программированию.

На момент избрания в парламент Кабанов работал сценаристом Студии "Квартал 95".

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 мая 2025 года скончался депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Швец после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

21 апреля 2025 года скончался народный депутат из группы "Восстановление Украины", председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Владимир Мороз. Народный избранник скончался на 58-м году жизни.

О личности: Жан Беленюк Жан Беленюк - украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец - депутат ВРУ.

