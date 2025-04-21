Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

Народный избранник Владимир Мороз скончался на 58-м году жизни.

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Умер Владимир Мороз / Коллаж: Главред, фото: t.me/s/verkhovnaradaukrainy, Facebook В.Мороза

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Умер народный депутат Владимир Мороз

Народный избранник скончался на 58-м году жизни

Умер народный депутат из группы Восстановление Украины, глава подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Владимир Мороз.

Народный избранник скончался на 58-м году жизни, сообщается в Telegram-канале украинского парламента в понедельник.

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"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза... Выражаем искренние соболезнования его семье и близким!" – сказано в сообщении.

Что известно о Владимире Морозе

Он родился в 1967 году в городе Курахово Донецкой области, работал на Кураховской ГРЭС, был заместителем городского главы Курахово, а затем главой Марьинской районной государственной администрации Донецкой области.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, был членом этой политсилы, а после ее запрета в 2022 году вошел в состав парламентской группы Восстановление Украины.

Как сообщал Главред, ранее умер экс-глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. О смерти экс-чиновника сообщил нынешний глава ОВА. В то же время депутат Сергей Хлань говорит, якобы Лагуту довели до самоубийства.

Напомним, ранее сообщалось о смерти народного депутата Украины трех созывов Андрея Иванчука. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о внезапной смерти Андрея Иванчука.

Ранее сообщалось, что умер народный артист Украины Ян Табачник. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.

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Что такое Верховная Рада Украины? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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