Умер экс-глава Херсонской ОВА Лагута: нардеп заявляет о самоубийстве

О смерти экс-чиновника сообщил нынешний глава ОВА. В то же время депутат Сергей Хлань говорит, якобы Лагуту довели до самоубийства.

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Умер экс-глава Херсонской ОВА Лагута/ Facebook

В ночь на воскресенье, 17 сентября, умер бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. Он не вдавался в детали, лишь рассказал, что Лагута преждевременно ушел из жизни.

"Преждевременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", – написал Прокудин. видео дня

Местное издание "Мост" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Лагута якобы умер сегодня ночью в одной из киевских больниц.

В то же время депутат Украины Сергей Хлань сообщил в Facebook, якобы Лагуту "довели до самоубийства".

В комментариях Хлань уточнил, что Лагута принял смертельную дозу таблеток.

Кто такой Геннадий Лагута

Лагута Геннадий Николаевич был главой Херсонской ОВА с октября 2021 года по июль 2022 года. 9 июля 2022 года указом президента Украины Владимира Зеленского Лагуту уволили с занимаемой должности.

3 февраля 2023 года Служба безопасности Украины вручила Геннадию Лагуте подозрение в мошенничестве и подделке документов. В частности, экс-главу ОВА подозревают в том, что он присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное бесплатное пользование.

Ранее сообщалось, что умер народный артист Украины Ян Табачник. Народный артист Украины, музыкант Ян Табачник скончался 11 сентября. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.

Напомним, 6 сентября скончался известный религиовед Игорь Козловский. Историк ушел из жизни в возрасте 69 лет. В 2016-2017 годах Козловский прошел плен российских боевиков "ДНР".

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