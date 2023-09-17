"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

Оккупанты нанесли комплексный удар, используя ракеты и беспилотники. К этой атаке они серьезно готовились.

https://glavred.info/ukraine/byut-pered-gromkimi-politicheskimi-sobytiyami-v-vsu-obyasnili-cel-novoy-ataki-rf-10501351.html Ссылка скопирована

В ВСУ объяснили, зачем РФ атаковала Украину 17 сентября/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты намеренно наносят удары по Украине именно перед определенными политическими событиями, которые должны происходить на международной арене. Таким образом страна-агрессор Россия пытается давить на мировое сообщество.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, российские захватчики ударили по территории Украины в ночь на воскресенье, 17 сентября, потому что приближается заседание ООН, запланированное на 20 сентября.

"Как правило, готовят такие атаки накануне каких-то существенных политических событий. Понятно, что, ожидая общую мировую реакцию на заседании ООН, понимая, что не могут полноценно участвовать, они пытаются таким образом давить на мировое сообщество", – отметила Гуменюк. видео дня

Также она добавила, что противник использует смешанные атаки, запуская по Украине сразу и ракеты, и дроны.

"Происходит смешанная атака. Используются и беспилотные летательные аппараты, и ракеты. Очевидна активность российской стратегической авиации. Понятно, что они готовятся к таким атакам определенный период времени. И он наступает как правило накануне более-менее значимых событий. Сложные маневры ракет – одна из тактик врага на истощение ПВО и на усиление террора всего населения", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Атака РФ по Украине 17 сентября

РФ ударила по Украине в ночь на воскресенье, 17 сентября. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Местные жители сообщали в соцсетях, что было как минимум четыре взрыва.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, чем именно оккупанты били ночью по Украине. По его словам, вероятнее всего это был тип ракет Х-1 или Х-555, а также дроны-камикадзе. Враг пытается комбинировать ракеты и дроны при нанесении ударов, а также пытается составлять самые сложные маршруты.

Позже стало известно, что 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие в Харькове. После этого на предприятии вспыхнул пожар. О жертвах или пострадавших местные власти не сообщали.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.