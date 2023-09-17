Данилов – о переговорах с Путиным: никакого диалога, РФ должна провалиться

Агрессор Россия посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к завершению войны, и это замедляет поставки вооружений Украине, сказал Алексей Данилов.

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Россия Путина должна потерпеть поражение в войне против Украины - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот YouTube

Официальный Киев будет самостоятельно решать вопрос переговоров с агрессором Москвой, которая не демонстрирует стремления к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с директором Кремля Владимиром Путиным не будет. Российское государство должно потерпеть поражение, любой другой исход будет воспринят как путинская победа, что станет сигналом к началу других конфликтов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своей колонке на Украинской правде он сказал о том, что Украина не верит в реальные стремления Путина к переговорам. Вопрос относительно того, идти ли на диалог с Москвой, Киев определит самостоятельно, однако с Путиным говорить никто не будет.

Также чиновник заметил, что фальшивые сигналы россиян о якобы намерении вести переговоры ведут к промедлению поставок Украине западных вооружений.

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"Кремль, в свою очередь, посылает фальшивые сигналы о собственном "миролюбии" и готовности к завершению войны, что также замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники или увеличения поставок номенклатуры, что существует", - объяснил ситуацию Данилов.

При этом он добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне, любой другой результат станет показателем для авторитарных режимов, и это приведет к новым конфликтам.

"Впрочем, еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной – это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастаз по всему телу. Любая остановка войны без поражения России будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и это будет сигнал к началу конфликтов и войн на территории разного рода и статуса – сначала регионального, а дальше глобального масштаба", - подчеркнул Алексей Данилов.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил возможность переговоров с Россией. Как полагает гарант, пока не лучший момент для диалога, Киев готовится к длительной войне с российскими оккупантами.

Глава Кремля Владимир Путин будет воевать до последнего, считает журналист Александр Сотник. По его мнению, говорить с Путиным никто не будет, однако Украины на случай переговоров должна получить сильную позицию, обеспеченную результатами на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Путин не хочет переговоров, а война может продолжаться много лет. Оснований для проведения диалога пока нет.

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