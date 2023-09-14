"Есть плешь преткновения": Сотник объяснил, почему переговоры с РФ невозможны

Украина может идти на переговоры, только находясь в сильной позиции.

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Владимир Путин будет воевать до последнего, считает Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин будет воевать до последнего, потому что за стол переговоров с ним никто не сядет. Такое мнение во время чата с читателями Главреда озвучил журналист и публицист Александр Сотник.

По его словам, "Путин – это бесконечная война".

"Если он останется, то в сентябре обязательно объявит мобилизацию. Мы же видим, что происходит на украинском фронте. ВСУ прорвали первую линию обороны, а вторая линия уже не настолько заминирована. А дальше – Токмак. Когда ВСУ возьмут Токмак, перед ними откроются две дороги – на Мелитополь и Бердянск. А уже с этих точек Крымский мост превращается в дорогущее подводное сооружение. После чего все логистические цепочки разрушаются, и Крым превращается в остров. Когда больше ничего не смогут поставлять в Крым, дальше уже будет дело техники", - объяснил публицист.

Сотник отметил, что всё чаще звучат голоса о том, что нужно идти на переговоры.

"Украина может идти на переговоры, только находясь в сильной позиции, когда враг зажат в углу и ему уже ничего не остается, кроме как поднимать лапки, чтобы его не прибили окончательно", - сказал он.

При этом есть "один камень преткновения, точнее плешь преткновения – Путин".

"Потому что с Путиным, как и с Гитлером, никто за стол переговоров не сядет – ни Зеленский, ни один другой человек, который будет после Зеленского. И сам Путин это тоже прекрасно понимает, потому будет воевать до последнего", - резюмировал Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства отметил, что эмоционально готов к длительной войне.

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Также он рассказал, что могло бы изменить позицию России касательно переговоров с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

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