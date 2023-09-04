Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник

Даже мёртвый Пригожин опасен для Путина, на Россию наползает смута, считает журналист Александр Сотник.

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Выход ВСУ к Крыму станет смертельным для режима Путина – Сотник / Главред

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Путину было выгодно устранить владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, и может ли он замахнуться на тех, кто стоял за Пригожиным, что теперь будет с вагнеровцами, и какие проблемы они создадут России, какие события на фронте похоронят путинский режим, а также почему, когда не станет Путина, война не закончится, а лишь отложится на несколько лет.

Представляем стенограмму чата с Александром Сотником.

Главред: В мае этого года в ходе нашего с вами интервью вы говорили о том, что, по имеющейся у вас информации, Пригожин вёл сепаратные переговоры с американцами и обещал им, цитирую, "принести голову Путина на серебряном блюде". Как так вышло, что "на блюде" оказался он сам?

Александр Сотник: То, о чём мы с вами говорили в мае, было подкреплено словами Пригожина о том, что дедушка может оказаться чудаком на букву "м". Это, конечно же, донесли до ушей Путина. А потом 23-24 июня случился недомятеж Пригожина. Братва умеет ставить спектакли и показывать их населению.

Как я говорил и раньше, Пригожин не был самостоятельной фигурой. За ним стояла часть братвы, причём это были люди, которые очень хотели перезагрузить систему и продолжают этого хотеть. В частности, за ним стояли Ковальчуки и Королев Сергей Борисович, тот самый, что и за Навальным стоит. А Пригожин был просто фронтменом в их месседже, адресованном Путину, о том, что, если так дело пойдёт дальше, то следующий мятеж может оказаться успешным. И Пригожин понимал, какую игру он ведёт.

Так вот эта группировка, с одной стороны, выставила Пригожина как кувалду, которая постучалась в хрустальный бункер вождя, а с другой – понимала, что это политическое животное – Пригожин – нагуляло непозволительный вес на этой пещерной скотобазе. Ведь Пригожин действительно стал узнаваем и популярен среди глубинариев. Его стали чаще цитировать, на него стали обращать внимание, фокусироваться на нём. Более того, появились странные видеоролики, которые намекали на то, что Пригожин может претендовать на должность президента в намечающемся фашистском электоральном балагане. Поэтому, конечно, Пригожин подписал себе приговор. И устранение Пригожина было делом нескольких месяцев.

Когда Пригожин отступил от Москвы (понятно, что ему сказали это сделать; причём, по некоторым непроверенным данным, дочь Пригожина была взята в заложницы Кадыровым, а его жена, как говорили официально несколько дней назад, находится в отпуске в Индии – что ж за отпуск такой, когда вокруг мужа закручивались такие вихри!), он подписал себе смертный приговор. Когда его отыграли с помощью Лукашенко, который теперь берет свои слова назад и говорит, что никаких гарантий безопасности он Пригожину не давал, стало понятно, что устранение Пригожина – дело нескольких недель, максимум года. Гарантии, которые дал Путин, эта "таблетка безопасности", действовали ровно два месяца: 23 июня случился вагнеровский недопутч, и уже 23 августа Пригожин распластался в 50 км от валдайской резиденции Путина. Одного своего оппонента Путин убрал прямо под Кремлем, другого – "приземлил" неподалеку от своей резиденции. Понимайте это как хотите, но это факт.

Так что то, что случилось с Пригожиным, должно было случиться. Это был просто вопрос времени.

Дмитрий: Кому, на ваш взгляд, было выгодно сейчас избавиться от Пригожина – Путину или Шойгу с Герасимовым? И почему Пригожина "списали" и сделали это именно сейчас?

Александр Сотник: Почему именно сейчас, почему такая нетерпячка – на этот вопрос может ответить только Путин. Ведь дело не только в Пригожине, как в человеке, который размахался кувалдой, оказался неверной кухонной обслугой и замахнулся поварешкой на святое. Дело в том, что у Пригожина было очень серьёзное влияние в Африке, и убийством Пригожина Путин отодвигает на второй план африканскую тему.

В чём проблема с Африкой? С бармалеями и людоедами, с которыми Пригожин имел дело, просто так не передоговоришься. А свято место пусто не бывает: если уходит ЧВК Вагнер с Пригожиным, проверенным партнёром людоедов, то вместо него нельзя назначить какого-то Васю, который туда приедет и начнет что-то разруливать – так не бывает. У Путина будет очень большая проблема с восстановлением этих связей и нитей с людоедствующими племенами и их вождями Тумбы-Юмбы.

Считаю, что Пригожин был ликвидирован именно по приказу Путина. Никакой Авзалов, который был назначен незадолго до убийства Пригожина на место Суровикина главой Воздушно-космических сил, никакой Герасимов, никакой Шойгу не посмели бы над Путиным провести такой приказ, а, тем более, такую ликвидацию.

Официально проходила информация о том, что связями Пригожина с Африкой занимался генерал-майор ГРУ Аверьянов. А ГРУ – это тоже минобороновская структура. Это тот самый Аверьянов, который когда-то занимался спецопераций по отравлению Скрипалей, спецопераций по взрыву в Чехии, во Врбетице, и отравлением болгарского торговца оружием. Это все его рук дело. И спецоперацию по замещению Пригожина и пригожинских в Африке тоже поручили Аверьянову. Насколько у него это получится – увидим.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кому все это было выгодно? Думаю, именно Путин это заказал. Таким образом, он показал тем людям, которые стоят за Пригожиным, что никто не вечен под Луной, ведь ребята же тоже на джетах летают, а тесных связей Путина с Минобороны – с Шойгу, Герасимовым и Авзаловым – достаточно, чтобы и их "приземлить" с высоты 8,5 тысяч метров, поэтому им следует думать перед тем, как выращивать очередное политическое животное на скрепной скотобазе.

Tianna: Были ли эти силы готовы к такому развитию событий и каким может быть следующий их шаг теперь?

Александр Сотник: Конечно, они были готовы. Более того, они могли даже перекреститься после того, как Пригожина убрали, потому что он действительно нагулял себе большой вес среди мохнатиков и стал слишком тяжеловесной фигурой, которой особо не поиграешь на доске – можно надорваться. Пригожин поверил в себя, вошёл в образ, подумал, что он действительно правдоруб с кувалдой и может ею настучать по черепу Путину. Но получилось не так, кувалда Пригожина с его джетом оказалась тяжелее воздуха.

Поэтому ребята, стоявшие за Пригожиным, тоже вздохнули с облегчением: теперь ведь можно не оглядываться на этого распоясавшегося игрока, который вдруг подумал, что он гений и его могут помазать на царство народные массы. Народные массы ведь глубоко криминализированы, Россия – криминальная страна, зона. Поэтому, когда нагнеталась история со Столяровым, зятем Шойгу, и Пригожин говорил о нём "а этот попочкой трясёт" с намёком на то, как он ненавидит людей нетрадиционной сексуальной ориентации, это вступало в резонанс с зоновскими мохнатиками. Пригожину за такое только аплодировали, говорили, что он молодец и правдоруб. Так он набирал и набирал очки.

Естественно, многих это раздражало, в том числе ребят, которые стояли за Пригожиным. Но теперь его нет, он мёртв, мертвее не бывает. Теперь будут делить его наследие (а там есть что делить).

Впрочем, все-таки второй акт не за горами. Эта пьеса не доиграна.

Не нужно мешать Путина с системой. Путин – это портрет, просто главарь банды. А система – сложный организм, выстроенный большевиками за сто с лишним лет. Эта система переживала и не таких монстров, как Путин. Эта система помнит Сталина, который лежал в луже собственной мочи. И пережить Путина система планирует. Каким образом – это вопрос.

Поэтому я думаю, что игра ещё не закончена.

Путин перестал быть игроком, и это самое важное. Путин превратился в фигуру, которой играют. Он сейчас в очень тяжёлом положении, потому что не только показал свою трусость, сбежав на Валдай во время июньских событий, но и отягощён тем, что невыездной.

Недаром же Песков анонсировал на сентябрь зарубежные поездки Путина. Для Путина сейчас самое главное – обнулить этот имидж невыездного. Эта "черная метка" от Международного уголовного суда не пустила его в ЮАР на саммит БРИКС, не пустит его и на встречу Большой двадцатки в Нью-Дели. Крыса заперта в пещере. И нужно каким-то образом глубинариям и мохнатикам показать, что царь не прокажённый: у нас тут, конечно, лепрозорий, все тут коричневатые и с запашком, зигуют, но царь – не прокажённый, с ним ручкаются, встречаются, он может ездить. Но куда он поедет? Думаю, что дальше среднеазиатских республик вроде Казахстана, Узбекистана и Туркменистана он не отправится. Ну, может быть, в Армению съездит, но не дальше. Потому что, чёрт его знает, полетишь далеко, а, пока приземлишься, вдруг выяснится, что ты уже никто, что в пещере уже нашли нового царя, не менее гениального.

Так что Путин сейчас превратился в фигуру, которой играют. Более того, он стал разменной фигурой. И в этом проблема лично для него.

Другая проблема для всей пещеры состоит в том, что Путин теперь будет жить в парадигме ежедневного выживания: вчера выжил – слава тебе, Господи, утром проснулся – ох, как хорошо, до вечера бы теперь ещё дотянуть. А в этой парадигме невозможно ничего далеко планировать, горизонта планирования не существует – существуют только инстинкты сегодняшнего выживания.

А ещё нужно будет всё время всех мочить, мочить, мочить – всех, кого подозреваешь. Была гениальная интермедия у Лейкина "Говорите, отдыхайте": на сцене говорится, что кругом друзья, а закадровый голос добавляет, что "друзья, но враги", доверяйте, всем доверяйте – "но подозревайте". Летишь и крыло пилишь. Вот в такой абсолютно безумной парадигме будет сейчас существовать Путин. И все его сумасшествие будет экстраполироваться и транслироваться вниз.

Вы даже не представляете, в какую пучину сумасшествия Путин перед своим уходом погрузит Рашку. Я с трудом себе это представляю, но мы это скоро увидим.

Michel: Почему Пригожина убрали так нагло и показательно? Почему даже не пытались обыграть всё в виде несчастного случая или как-то завуалировать под отравление несвежим фуа-гра?

Александр Сотник: Это действительно было сделано демонстративно – было показано всем: "Вы же тоже на джетах летаете. Мы вас тоже можем приземлить".

Меня удивило ещё и другое. Ведь тот же Аверьянов и выманил Пригожина и других из Африки, убедив, что нужно лететь всем одним бортом в Питер. Одним ударом был убит не только Пригожин, но и Уткин с позывным "Вагнер" (фактически именно его позывным и была названа ЧВК), и начальник службы безопасности компании Пригожина "Конкорд". То есть одним ударом были ликвидированы все ключевые фигуры, связанные с Пригожиным.

С точки зрения Путина, эта операция была проведена более чем успешно и более чем показательно.

У меня нет сведений, насколько ему удалось напугать Ковальчуков с Королёвым, но думаю, какой-то ответ, какое-то продолжение этой истории Путин этим событием запустил. Он нажал на кнопку активации второго акта. Первый акт был с Пригожиным, а ликвидацией Пригожина Путин запустил вторую часть "марлезонского балета". Система сейчас будет ему отвечать. Как – мы это увидим.

Ванёк: Учитывая ликвидацию Пригожина и Уткина, что можно сказать об уровне конфликта между ФСБ и российским Минобороны? Кто побеждает, и у кого какая цель сейчас? Отдельный вопрос – какое место отводится Путину в этих играх?

Александр Сотник: Вертикаль, которую выстроил Путин, неоднородна, и, конечно, она дала трещину. С одной стороны, мы видим группировку Ковальчуков, Королёва и группы полковников и генералов ФСБ, которые хотели бы перезагрузить систему, но без Путина. Потому что Путин – это бесконечная война, которая может закончиться чёрт знает чем. Попадёт Путину вожжа под хвост – метнёт он ядерку (если взлетит) куда-нибудь, а после этого уже ни о какой системе речи быть не может. После этого и я, наверное, не смогу выйти на улицу в Братиславе, потому что увидят и узнают, что я русский, будут бить – бьют ведь не по паспорту, а по морде. Это уже будет совершенно другая история, и система просто не выживет.

Другое дело – та группировка, которая играет за Путина, на его стороне. Это тоже выходцы из ФСБ. Более того, это директор ФСБ Бортников. Это также Патрушев, Шойгу, Герасимов и целая группа высокопоставленных лиц, в том числе Медведев. Медведев – это, конечно, клоун, но не совсем, он играет роль клоуна и имеет свою долю влияния. И группировка Путина сейчас достаточно сильна.

Те люди, которые бы хотели сейчас перезагрузки, понимают, что Путин – это бесконечная война, и, если он останется, то в сентябре обязательно объявит мобилизацию. Мы же видим, что происходит на украинском фронте.

ВСУ прорвали первую линию обороны, а вторая линия уже не настолько заминирована. А дальше – Токмак. Когда ВСУ возьмут Токмак, перед ними откроются две дороги – на Мелитополь и Бердянск. А уже с этих точек Крымский мост превращается в дорогущее подводное сооружение. После чего все логистические цепочки ра**истов разрушаются, и Крым превращается в остров. Когда ра**исты больше ничего не смогут поставлять в Крым, дальше уже будет дело техники.

Потому всё чаще и чаще звучат голоса о том, что нужно идти на переговоры. Украина может идти на переговоры, только находясь в сильной позиции, когда враг зажат в углу и ему уже ничего не остается, кроме как поднимать лапки, чтобы его не прибили окончательно.

Но при этом есть один камень преткновения, а точнее плешь преткновения – Путин. Потому что с Путиным, как и с Гитлером, никто за стол переговоров не сядет – ни Зеленский, ни один другой человек, который будет после Зеленского. И сам Путин это тоже прекрасно понимает, потому будет воевать до последнего.

Главред: Получается, что и те люди, которые стояли за Пригожиным, и те, которые сейчас выступают за сохранение Путина у власти, заинтересованы в сохранении нынешней системы. Разница лишь в том, есть ли в этой системе Путин или его там нет. Верно?

Александр Сотник: Совершенно верно, именно так. Они все за сохранение системы. Но только те, которые играют за Путина, видят себя на вершине пирамиды, а те, которые хотят перезагрузиться, предпочли бы поставить у власти какого-нибудь Мишустина – мол, "он белый и пушистый, лысый, как был Горбачёв, и сделает Перестройку 2.0, да и он же не посылал мальчиков на убой; сортирно-фашистский запашочек, конечно, есть, но ничего, можно платочком прикрыться и подписать с ним договор о мире". И всё, и тогда снова забурлят денежные потоки, зашкворчат нефтяные и газовые трубы, и всё будет хорошо.

Не знаю, каким образом хотел бы разрулить ситуацию Запад. Но, мне кажется, если Запад на такое пойдёт, система залижет свои раны, а её реваншистские и зоновские настроения никуда не денутся, и тогда через какое-то количество лет мир получит очень большую войну, уже точно ядерную. Реваншисты не успокоятся: сейчас было "деды воевали – можем повторить", а потом будет "отцы воевали – можем повторить".

Эту пещеру нужно выжигать, чтобы она физически не могла срастись, восстановиться и снова заняться людоедством в планетарном масштабе.

Сейчас мы наблюдаем ренессанс необольшевизма. Эту красную плесень необходимо выжечь, чтобы её не было. Торжество красной лепры мы видим в Китае и КНДР, и, если она перекинется и захватит всю Африку, всем мало не покажется. Матка красной лепры должна быть уничтожена, и тогда мы сразу увидим, как моментально уменьшится количество террористов в мире, как поменяется политический вектор в Китае, как заткнется Ким Чен Ын.

Источник, главный лепрозорий, который сейчас возбудился и угрожает всему миру, и есть первопричина всех бед.

США и Европа могут говорить, что таких конфликтов, как "конфликт" между Россией и Украиной, много во всём мире, например, в Судане идёт страшная кровопролитная война. Но, ребята, есть одно отличие – Судан не угрожает всему миру планетарной ядерной катастрофой, Судан не нашпигован химическим, биологическим и бактериологическим оружием, которым может угостить человечество в любой день. А так, да, конечно, играйте с этим говном дальше. До холеры вы уже доигрались, можете доиграться ещё до чего-нибудь.

Главред: И третьего не дано? Либо мы продолжаем эту войну вместе с Путиным, либо приходит кто-то другой на его место, кто просто откладывает войну на потом? Третьего варианта нет?

Александр Сотник: Пока что я не вижу третьего варианта. "Постсовки" мыслят в парадигме великой империи. Они никогда не простят Украину, которая откололась. Представьте, что от маньяка ушла жена, молодая, красивая, умная, с которой хотят иметь дело, которая нравится очень многим. Маньяку плохо. И пока он её не убьёт, он не угомонится. Так и тут.

Путин – это отражение России, отражение мохнатых настроений, царящих там. Они все маньяки, и Путин – всего лишь их фронтмен.

Олег К.: Объясните, зачем было ровнять с землёй и засыпать щебнем место захоронения вагнеровцев на кладбище? Могилу Пригожина тоже через месяц-другой сотрут с лица земли и спляшут на его костях? Это они так мотивируют россиян идти воевать? Россия не перестаёт удивлять, какое-то очередное дно.

Александр Сотник: Например, под Самарой тоже сровняли с землёй все могилки вагнеровских чертей, засыпали их щебнем. Говорят, там будет большой пантеон, каждому пирамидку поставят "от Кобзона". Впрочем, как эти пирамидки поставят, так их потом могут и убрать. Если завтра царь скажет, что ничего не было, надо забыть, там просто всё разровняют и скажут, что не было никаких могил. Как Кадыров говорит в ответ на вопрос, кто им деньги дает, – Аллах. А ты докажи, что не Аллах! Вот и тут, а вы докажите, что что-то было – могил нет, и всё.

Этого умом не понять, аршином не измерить.

Nils: А с Пригожиным дальше что будет, ведь, с одной стороны, это мятежник, а с другой – "герой войны"?

Александр Сотник: То, что Пригожина приласкали, ладно. Закопали, и всё. Проблема – в тени Пригожина и в том, что вместе с этой тенью на Россию наползает смута, что очень сильны настроения неверующих в то, что Пригожин мёртв. Поэтому появление лже-Пригожиных – это вопрос времени. Эта фигура может мифологизироваться, могут появляться люди, которые будут утверждать, что видели Пригожина. Его будут замечать то там, то там – такой себе Пригожин Шредингера. Как в своё время был Лжедмитрий, так будет и лжеповар, и он будет повсюду. Он будет в головах, он будет плодиться и размножаться в черепах мохнатиков. В этом смысле тень Пригожина куда страшнее наличия его могилы.

Коваленко Г.: Как, по вашим наблюдениям, в России относились к Пригожину – не элиты, а народ? Складывалось впечатление, что "дядя Женя" им был весьма близок и понятен с его размахиваниями кувалдой. А если так, то как россияне отнеслись к такому "списанию" Пригожина?

Александр Сотник: За всех россиян я не могу сказать. Могу говорить лишь о том, что видел в Сети – о стихийных мемориалах, о том, как вагнеровцы льют скупые мужские слёзы, о том, что говорит молодая поросль в Ростове-на-Дону. В том самом Ростове, который салютовал Пригожина и ЧВК Вагнер в июне этого года.

Пригожин был ментально близок "постсовкам". Он дал им идейную установку обмена жизни на волю, когда кровью можно заплатить за будущую вольницу и получить вольную от царя. Этот слоган "Груз 200 – мы вместе" увенчивает такую идеологему и полностью входит в резонанс с мыслями глубинариев. Пригожин близок "постсовкам", которые либо сидели, либо сидят, либо просто ощущают себя бесконвойниками на этой зоне. Пригожин – герой зоны.

Поэтому я и говорю, что мифологизация Пригожина предопределена и неизбежна, особенно в парадигме надвигающейся смуты. Там, в этом сумраке грядущих событий, будет много всяких липких персонажей, и среди них видное место, конечно же, будет занимать Пригожин.

Polit_ua: Что теперь будет с вагнеровцами, если уже известно, что ЧВК расформировывают и тех, кто участвовал в мятеже Пригожина, не собираются принимать в ряды ВС РФ? Куда денутся эти тысячи обиженных головорезов, которых лишили заработка и понятного главаря?

Александр Сотник: Они выместят свою злобу на обычных глубинариях. Они будут их кромсать, резать, душить – убивать. Они будут отыгрываться на тех, на ком могут. Путин не может на американцах отыграться, потому отыгрывается на глубинариях. Вагнеровцы не могут до Путина дотянуться, а вот до соседки Марьванны – могут, вот и придушат её в тёмной подворотне. Будет много "бытовухи". Причём это будут не только вагнеровцы, но и все расчеловеченные организмы, отморозь, которая будет возвращаться с украинской земли не в виде "груза 200", а живыми. Вот они и будут лиходействовать на просторах пещеры.

Главред: А как же тогда "Марш справедливости", о котором заявляли вагнеровцы, когда только стало известно об авиакатастрофе? Ведь они говорили, что, если смерть Пригожина подтвердится, то второй марш будет. Отсюда и вопрос – когда в Москве может стать весело?

Александр Сотник: В Москве может стать весело в любой день, потому что любой диктатор, в том числе и Путин, внезапно смертен. Российская система власти всё больше начинает напоминать африканскую: один людоед сидел-сидел, но как только ему перерезали горло, на его место тут же взгромоздился другой бармалей, с бо́льшим аппетитом и более отмороженный.

Поэтому весело там будет, и очень скоро. И от этого веселья будет подрагивать не только пещера, но и Европа, и весь мир. Дикари поедут с ветерком, причём так быстро, что захорошеет многим.

Dim-dim: Пригожин показал: у кого есть ресурс, тот запросто может пойти на Москву. Главное, чтобы была "крыша" в Кремле. А кто теперь станет новым Пригожиным? Генерал Попов, кто-то из вагнеровцев или нас ждут новые лица?

Александр Сотник: Не знаю, что ответить на этот вопрос. Всё может произойти. Россия – это такая территория кривых зеркал и непредсказуемости.

Например, в 2018 году было понятно, что после Путина будет Путин. Тогда элитки с этим согласились, хоть и выпустили лошадку Собчак поскакать по цирковой арене в виде спойлер-кандидатши. Она немножко поскакала, все немножко поржали, и всё хорошо. А теперь всем понятно, что дед пойдет до 2030 года, но такого единения в элитках и такой обречённости, как в 2018-ом, нет, потому что нет единого взгляда на итоги авантюры, в которую Путин втравил Рашку.

Ведь и тут Пригожин очень четко сказал: "Если деревня попала в блудняк, то нужно мочить до последнего". Вот к этому "блудняку" Путина уже даже в элитках неоднозначное отношение, причём уже достаточно давно. И к этому пенькосовательному циклу (президентские выборы в РФ, – ред.), к которому сейчас подводит Путин, элитка подходит не в том благостном единодушии, каким оно было шесть лет назад. У них внутренние метания, они видят, что стабильности нет, что санкции работают. Вон Михаил Задорнов, бывший министр финансов, сказал, что Россия, конечно, торгует с Индией нефтью с большим дисконтом (потому что больше её никто особо не покупает), только вот 39 миллиардов долларов получить Россия не может, потому что продаёт нефть за рупии, а это неконвертируемая валюта. И что теперь с этими рупиями делать? Они никому в мире не нужны. Можно сколько угодно говорить о дедолларизации и деевроизации, но что с рупиями делать – не ясно. Поэтому и рубль стал тяжелее воздуха, и никуда от этого не деться. Санкционное проклятие работает, хоть "Искандеры" и ржут, как лошади в конюшне. Ржите дальше, вот только потом будет хуже.

Все всё видят. Одно дело – группировка Путина, которая понимает, что, как только Путину снесут башку, им всем автоматически сразу тоже, причём не только им, но и их семьям. Как только Путину кирдык, сразу же будет кирдык и Кривоногих, и его дочке, и Медведеву, и его сыну. Их всех вырежут, ведь нравы там людоедские. Это северное Конго с соответствующими нравами. Потому эта группировка будет до конца вместе со своим главарём держаться и цепляться.

А другая группировка говорит, что могла бы разрулить ситуацию, и она может попробовать, потому что, если не попытается, всей пещере кранты. Через какое-то время, не сразу. Поэтому они и смотрят на горизонт.

nik: Кто может быть следующим после Пригожина и Уткина? Суровикин? Кадыров?

Александр Сотник: А я не уверен, что Суровикин жив. Его никто не видел и не слышал с 26 июня. Он не выходил на связь даже с родственниками, не поздравил свою мать с юбилеем.

Кто следующий? Кто угодно. Кто войдёт в резонанс с мохнатиками, я не знаю. Недаром же и Гиркина спрятали подальше. У Гиркина, конечно, тоже очень отягощённая биография, но его спрятали, чтобы, не дай Бог, не появился какой-нибудь отчаянный харизматик, который может повести за собой.

Сейчас Путин будет проводить отчаянную чистку, будет зачищать всех, кого только сможет. Если он до сих пор не зачистил Ковальчуков, значит, есть какие-то веские причины, по которым он не может этого сделать. Так же себя в относительной безопасности чувствует и Сергей Борисович Королёв, заместитель Бортникова, но играющий против Бортникова.

Поэтому будем наблюдать, кто следующий.

Главред: А вы думаете, у Гиркина был потенциал того самого "отчаянного харизматика", который мог повести за собой массы?

Александр Сотник: Не знаю. А у Путина разве был большой потенциал харизматика? Это же мохнатики, они действуют так – "я его слепила из того, что было". Как повернётся. Ведь может понестись непредсказуемая лавина, и куда она повернёт – Бог его знает. Сегодня он был не харизматичный фигурой, а завтра, глядишь, очень даже харизматичная. Поэтому всякое может быть.

Semen: В чём феномен Путина? Как политик без харизмы, достижений и способностей сумел захватить Россию? Когда уже будет такой день, когда и он скажет: я устал, я ухожу?

Александр Сотник: Во-первых, такой день никогда не наступит. Точнее – такой момент наступит только в день смерти Путина: либо убийства, либо скоропостижной смерти, либо не скоропостижной, а вследствие болезни.

Во-вторых, в этом вопросе есть одна системная ошибка: Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком – он всегда был чиновником, серой мышкой, молью, которая перелетала из одного кабинета в другой.

После того, как Путин с треском провалил мэрские выборы Собчака в Питере, он, естественно, ушёл в отставку, и его подобрал Чубайс и привёл за ручку к такому государственному ворюге как Павел Павлович Бородин. А Бородин сам по себе был как сокровищница Нибелунгов – столько он наворовал. И Путин очень пришёлся ему ко двору – такой вороватый загребущий схематозник, как Путин, для Бородина был просто подарком судьбы. Воруем вместе, воруем с нами, воруем весело и задорно!

После этого карьера Путина, конечно же, пошла в гору. А там его заметили Юмашевы, продвинули в директоры ФСБ. И вот уже на этой должности Путин стал зачищать всё, что связано с его делишками в Питере, он стал зачищать людей.

А потом, в конце концов, к Путину обратился товарищ Ельцин с просьбой убрать генерала Рохлина, который был Ельцину как камень в ботинке. Боевой генерал, который пообещал из Ростова на танках приехать в Москву. И Ельцин тогда сказал: "Мы раздавим этих рохлиных, понимаешь!". И он сделал это руками Путина, тот всё оформил и организовал. А в убийстве генерала Рохлина обвинили его жену Тамару Рохлину. Я знаком с дочерью генерала – Леной Рохлиной (отношения с ней сейчас не очень, потому что она оказалась "красно-коричневой"). Всё это уже было в тех или иных вариациях.

Таким образом, Путин завоевал доверие Ельцина, и тот стал к нему присматриваться. Разумеется, когда Путин оказался в кресле директора ФСБ, он стал сразу же сосредотачивать вокруг себя тех людей, которые были ему нужны для будущего продвижения.

Так что Путин никогда не был политиком, он никогда не участвовал в дебатах. Он был преемником. Он нелегитимен с самого начала. И то, что произошло в 1999 году, это, конечно же, был организованный и поддержанный Ельциным переворот, в результате которого, как сказал бы Пригожин, "страна попала в блудняк" и перестала быть страной. Это уже не государство, там нет государственных институтов – там есть какие-то фашисты, которые замещают собой государственные институты.

Украина воюет не с государством – она воюет с пещерой людоедов и дикарей, которые к ней полезли.

Главред: Сможет ли все-таки Путин замахнуться на тех, кто стоял за Пригожиным? И почему он до сих пор этого не делает?

Александр Сотник: Путин хотел бы замахнуться, даже не просто замахнуться, а ликвидировать их. Потому что он всегда должен отвечать на вызовы, причём отвечать дерзко и не давать следующим повода даже помыслить о чем-то подобном.

Если Путин этого не сделал, значит, у него не было таких возможностей до сих пор.

Во-вторых, как я уже сказал, эти люди олицетворяют собой систему. Это те самые критические системные винтики, на которых держится вся эта конструкция. Если их раскрутить и убрать, конструкция может просто обрушиться.

Я думаю, что Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет.

Daria: Насколько, по-вашему, существенный раскол среди российских военных по вопросу о том, как идет война в Украине? Как много там может быть людей, которые способны последовать примеру Пригожина и устроить мятеж? Кто их организует и возглавит?

Александр Сотник: Как раз той фигуры, которая может организовать и возглавить новый мятеж, я не вижу. Чтобы эта фигура появилась, нужно, чтобы её вырастили, как вырастили Пригожина. Пригожин ведь тоже не внезапно появился, как чёртик из табакерки. Его долго, на протяжении года, выращивали. Он планомерно наращивал своё присутствие в информационном поле, у него были свои медийные мощности, ведь всё-таки он был медиамагнатом: у него была и "фабрика троллей", и Телеграм-каналы – у него была целая империя. Но потом Пригожину сказали всё это закрыть, он и закрыл. Это была фигура, которая появилась не вчера.

Есть ли у людей, которые играют за систему без Путина, столько времени, чтобы вырастить новую фигуру, я не знаю.

Хаосом командовать не получается, он бесконтролен. Это всё равно, что попытаться договориться с торнадо. А сейчас очень похоже, что именно торнадо снесёт и разнесёт всю эту систему вдребезги. Видимо, должно произойти что-то такое, о чём мы даже не помышляем, что не укладывается в нашей голове.

Прокоп: Могут ли и в какой ситуации российские войска, находящиеся в Украине, развернуть свои штыки и пойти на Москву? То есть может ли вспыхнуть мятеж военных?

Александр Сотник: Нет, с чего они вдруг развернутся. Сейчас это и в голову никому не приходит. Российские военные там делятся на тех, кто сдаётся в плен, кто тупо дохнет, кто просто ждёт своей участи – "родина послала, значит, ей надо". Они же абсолютно безвольные, не способны думать, у них нет критического сознания, они не могут выстраивать причинно-следственные связи. Им сказали "надо", они и пошли. И Шендерович над ними витает со словами "Бедные мальчики! Бедные мальчики!", "святой" Виктор.

Поэтому я не верю, что кто-то развернёт штыки и пойдёт на Москву пешкодралом.

Федор: Сколько, по вашим предположениям, может еще продержаться Путин у власти в России? В результате чего, вероятнее всего, он её лишится?

Александр Сотник: Сутки точно продержится. А потом ещё сутки, а потом ещё сутки, а потом ещё. Именно в такой парадигме Путин сейчас будет выживать. Он будет потихонечку отвоёвывать каждый день у вечности для себя, крысоподобного.

Каждый день пребывания Путина у власти утяжеляет и увеличивает масштаб грядущей катастрофы на несколько процентов. Чем дольше кровавая путинская тягомотина будет продолжаться, тем хуже для пещеры. Но это полбеды, ведь этими ошмётками может накрыть и Европу. Вот это уже будет беда.

Главред: Хорошо, давайте немного перефразируем вопрос. Может ли Путин живым уйти от власти?

Александр Сотник: Нет, однозначно нет. Для Путина жизнь и власть тождественны. Нет власти – нет жизни. Как только будет сделан хотя бы один шаг от власти – он сразу труп. Более того, не только он, но и всё его окружение и родственники. Ведь даже двоюродные братья Путина тоже пошли во власть. Всех этих путиных будут выкорчёвывать, выжигать, вырезать.

Поэтому Путин будет держаться до последнего. Пока жив, он будет у власти.

Wrangler: Сводки с фронта говорят о том, что украинские войска медленно, но уверенно продвигаются на юге в сторону побережья Азовского моря. В принципе, прогнозы военных экспертов говорят о том, что уже в этом году ВСУ могут прорвать "сухопутный коридор" в Крым. Если, а точнее когда, российский фронт посыплется на юге Украины, и ВСУ вплотную подойдут к Крыму, какие процессы это может запустить в России? Какие последствия для российской власти может иметь такой провал на фронте?

Александр Сотник: Это поражение станет смертельным для режима, но не смертельным для системы. Это будет очень глубокая рана, полетит очень много голов, но система сразу же попытается переформатироваться через очищение от былой скверны.

Система уже готова, стоит на низком старте. Другое дело, как долго она будет стоять на низком старте. Видимо, до того самого пораженческого момента, когда ещё раз столкнётся лицом к лицу со словом "конец", когда следующий шаг будет означать поражение, когда это станет понятно даже самому тупому и упоротому глубинарию. И тогда система может запросто переобуться в воздухе. Она уже к этому готова и подготовила пул спасителей, уже готова новая элита, все эти антипутинские "иноагенты", которые сейчас скрываются в европейских кущах: фейгины, невзоровы, венедиктовы, овсянниковы и прочие гонимые при Путине страдальцы и навальнисты. Они уже готовы перехватить власть. Чудище обло, стозевно. Это гидра, большевистская гидра. С ней очень трудно воевать и её очень трудно победить. Её нужно выжечь полностью.

Вы знаете, какой у меня маркер? Я задаю один-единственный вопрос человеку, чтобы понять, системный он или нет – нужно открывать архивы КГБ-ФСБ или нет? Как только человек начинает вилять хвостом и говорить, что это правильно, но всё же не надо, а вот всё, что связано с Путиным, обязательно надо открывать, а глубже – нет, мне сразу понятно, что это системный опарыш.

Я выступаю за полное открытие всех архивов. Да, я хочу, чтобы досье на Сотника наконец вышло, и любой мог прочесть его и удостовериться, что Сотник ни дня не работал на систему. И именно поэтому меня для системы как бы не существует, я, как вампир, в зеркале не отражаюсь. Система меня не видит. Она видит и судит Бабченко, Муждабаева, а Сотника – нет, потому что он против системы.

Я очень хочу, чтобы системы не стало, но она готова переобуться, сменить личину на новое личико, спрятать клыки, снова надеть цивильный костюмчик и снова изображать из себя некую особь, с которой можно разговаривать. Это самая большая опасность.

Wrangler: Как вы считаете, насколько возможен "жест доброй воли" российских оккупантов относительно Херсонской и Запорожской областей?

Александр Сотник: Когда фронт посыплется, они побегут. Но для этого ВСУ нужно так глубоко вклиниться в оборону, чтобы быть в силах стрелять и по флангам. Я не профессиональный военный, но даже я понимаю: как только будет глубокое вклинивание, и ВСУ пройдут дальше за первую линию обороны, там посыплется всё. Сами удивятся, как всё быстро посыплется.

Но Путин в сентябре готовит мобилизацию. Это опять будет скрытая, гибридная мобилизация. Всё, что сделал Путин, это один большой гибрид, и мобилизация тоже будет гибридом.

Gf_43: Почему Запад так долго раскачивался и тянул с предоставлением Украине авиации? Чего выжидал? Почему только сейчас получение Украиной F-16 стало реальным?

Александр Сотник: Всё, что касается Запада и предоставления или не предоставления им тех или иных видов вооружений Украине, я не могу комментировать, потому что у меня российский паспорт. Но я не могу не сказать об одной важной причине – о коррупции.

Никому не хочется, чтобы машина F-16 однажды всплыла где-нибудь у африканских бармалеев, условно говоря. Понимаю, что это очень болезненная история. Это проклятие "совка", его шлейф, который тащит за собой Украина, но с этим нужно очень жёстко бороться. Приветствую слова Зеленского о том, что он хочет приравнять коррупцию к государственной измене. Это необходимо, потому что страна воюет, а, если ты "берёшь на лапу", ты предаёшь страну, играешь на врага, тебя расстреливать надо. То, что Зеленский на это пошёл, правильно. Эту коррупционную гидру нужно побеждать.

Мне сложно об этом говорить, и я всякий раз тщательно подбираю слова. И я ни в коем случае не оправдываю Запад. Запад в чём-то может быть неправ, в чём-то медлителен, но, в итоге, он предоставит всё. Поздно или не поздно, но эти вооружения сыграют свою роль в войне и в победе Украины.

Николай: Мостам, которые соединяют Крым что с оккупированным югом Украины, что с Россией, все сложнее и сложнее держаться и сохранять хорошее настроение. Как вы думаете, что будет с российской группировкой войск в Крыму, когда все мосты станут непригодны к эксплуатации? Такой фактор способен заставить россиян бежать с полуострова?

Александр Сотник: Кто сможет, тот сбежит. Хотя думаю, там уже просто будет некуда бежать. Скорее, Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен. Если там, конечно, не будет массовых камикадзе и суицидников в погонах. Они будут держаться в Крыму до последнего и обманывать самих себя, а потом гром грянет, петух клюнёт, и всё.

Umka:Понимаю, что вы не военный эксперт, но все же поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, как будет освобождаться Крым? Может ли он вернуться в Украину не военным путем?

Александр Сотник: Крым будет возвращаться в Украину только военным путем.

Крым может вернуться невоенным путем только в одном случае – должна быть политическая воля. Если Путин умрёт или его убьют, новая власть может сказать, что останавливает войну, российские войска уходят из Крыма и с Донбасса, что это была авантюра. Ради сохранения системы могут пойти на это. И только в таком случае вопрос Крыма разрулят мирно.

Марго:Поясните логику россиян, граждан-отдыхающих, которые, зная, что в Крыму регулярно случаются "хлопки", что-то горит и взрывается, всё равно едут туда из России позагорать? Не боятся, что на курорте станет слишком жарко и ярко?

Александр Сотник: Это грех самонадеянности, умноженный на глупость. Эти организмы просто не верят. Эти "мамулечка" и "папулечки", которые прутся в Крым, даже не допускают мысль, что там могут быть взрывы, беспилотники – "Крым же наш, это наша здравница". Причинно-следственных связей нет, головка очень слабенькая, мыслей и сомнений – никаких. Что по телевизору показали, то и есть. Вот они туда и едут, потому что отдыхать очень "хоцца".

Zorro:Скажите, какое настроение создают у москвичей ставшие частыми прилеты беспилотников по российской столице? Влияет ли каким-то образом война, пришедшая в таком виде на территорию России, на отношение россиян к тому, что творит их страна в отношении Украины? Или пока слишком мало взрывов, чтобы они что-то поняли?

Александр Сотник: Мохнатики сделали один вывод – не смотреть наверх: ничего нет, ничего не летает, ничего не взрывается. Это все иллюзия, майя, всё кажется. Они думают, что их это не касается и не коснётся. А с тем, что происходит в Украине, армия разбирается.

До тех пор, пока на москвичей, условно говоря, не полетят Томагавки, пока Москва не превратится в Дрезден 1945-го, до них ничего не дойдет. Они не будут верить и будут утверждать, что это "СВО", что Россия борется там с нацистами.

Потому что деградация не может быть фрагментарной – она всегда тотальна. Там население настолько деградировало, что от него человеческих реакций и мыслительного процесса требовать невозможно.

Lurdes: Является ли проблемой для Путина забросить на фронт ещё несколько сотен тысяч человек?

Александр Сотник: Думаю, несколько сотен тысяч человек наберут так или иначе. Будет скрытая мобилизация: то там поскребут по сусекам, то там по задворкам. Ведь мало кто идёт воевать из больших городов. По крайней мере, первые волны мобилизации коснулись в основном тех, кто из засортирья, где туалет на улице, из Богом забытых мест, из глубинки. Достаточно посмотреть на фотографии с похорон, когда "груз 200" приходит домой, на фоне каких хибар прощаются с "великими героями".

Конечно, Путин наберёт ещё таких, они ещё есть. Более того, он сейчас собирается набирать мигрантов, которые хотят получить российский паспорт. В Госдуму внесли проект закона, согласно которому, если ты получил российский паспорт, должен защищать свою новую родину. Россия – воюющая страна, значит, придется воевать. Хотел паспорт – получи окопы.

Несколько сотен тысяч Путин наскребёт по пещере.

Михаил Д.: Будут ли "выборы" в РФ весной следующего года? Россияне готовы терпеть Путина ещё один срок?

Александр Сотник: Выборов там нет – есть лишь фашистские цирковые мероприятия по легитимации главаря банды. Для Путина эта процедура важна, потому что когда он будет разговаривать со своими бандитами, он будет говорить: "Да за меня в пенёк совали! Кто я такой, тебе понятно? А вот кто ты такой?". Такая легитимность для разговора во время бандитских сходняков Путину необходима.

Поэтому будет имитация выборов. Глубинариев опять погонят к пенькам, опять они весело и задорно сунут туда что-нибудь. Будет полная Джамахирия и благорастворение фашистских воздухов.

Кто на этот раз будет спойлером? Ксюши Собчак уже не будет – слишком молода лошадка. Сейчас будут Слуцкий и Зюганов. Главным соперником Путина будет Зюганов, который уже вторую ногу над могилой занёс, а всё продолжает участвовать в мероприятиях, всё делает вид, что претендует на власть.

Tim: Уже совершенно очевидно, что о скором завершении войны речь пока идти не может. Нам, украинцам, ещё долго придется выгрызать зубами свое право на жизнь и независимость. Как вы думаете, как надолго затянется эта война? Есть ли шансы, что она завершится хотя бы в 2024 году?

Александр Сотник: К большому сожалению, я очень промахнулся, когда говорил, что до конца 2023 года все это закончится, но ещё есть время, чтобы это случилось. Потому что диктатор внезапно смертен, и, когда его не станет, всё закончится внезапно, и за стол переговоров всё-таки сядут.

Как долго это может продолжаться при Путине? Он будет затягивать и изматывать. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь. Путин – это война, он гарант продолжения войны. Будем надеяться, что с ним разберётся его окружение, и его жизнь и будущее системы окажутся несовместимы.

Bob: Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, существует угроза тупика в войне и реальность замороженного конфликта. Насколько, по-вашему, велика такая угроза? Ситуация может заморозиться на долгие годы, как это было с Донбассом с 2014-го? И Запад на это согласится?

Александр Сотник: Не думаю, что вариант Северной и Южной Кореи будет приемлем для Европы, потому что такая заморозка чревата следующей вспышкой – уже ядерной. Если сильно бомбанёт или у следующего мохнатого вождя, или у Путина, если он останется у власти, он захочет окончательный махач не просто с Украиной, а с Европой, США и НАТО.

Думаю, что весь цивилизованный мир не должен быть заинтересован в заморозке этой войны. Это не конфликт – это война с конкретным агрессором и конкретной страной, которая защищает своё право на государственность, существование и будущее.

Intellect:Когда начнется чемпионат мира по войне с РФ?

Александр Сотник: Мне кажется, что он уже идёт, и в этом чемпионате мира Рашка начинает проигрывать.

Скептик: Порой так противоречивы новости о возможностях России воевать дальше. С одной стороны, РФ начала собирать "шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет, а с другой – в российской армии к выполнению боевых задач приступили лошади, их уже перебросили на фронт. Что вообще происходит? Как долго и чем способна воевать Россия? А её элиты? О Путине речь не идёт – с ним всё ясно: пока дышит, будет воевать.

Александр Сотник: Ещё весной этого года я говорил, что в парадигме войны XXI века Путину воевать нечем и некем. У него нет современно оснащённой армии. У него нет генералов, способных создать стратегию победы в войне.

Украина ведёт войну с дегенератами. На неё напали дегенераты и деграданты, и их очень много. Это самая большая проблема.

Когда закончатся дегенераты? Их становится меньше, их украинцы хорошо могилизируют, но мало. Я не имею права говорить такие вещи, ведь я не на фронте. Но когда закончится вал дегенератов и зомбопридурков, тогда, наверное, закончится и война.

Анна П.:Михаил Подоляк заявил: "Как только где-то будет обнуление линии фронта, как только мы сможем нанести существенное тактическое поражение – Путин исчезнет. Я имею в виду, исчезнет физически, и эта элита как раз и будет причастна к этому". Как думаете, какие события на фронте не в пользу России могут запустить тот сценарий, о котором говорит Подоляк? Только ли освобождение Крыма – ключ к физическому исчезновению Путина?

Александр Сотник: Да, Крым.

В Крыму зарыт ключ к победе и окончанию войны. Крымский вопрос – это личный проект Путина, к которому он хотел присовокупить всю Украину. Не получилось.

Донбасс – это не та территория, в него нужно вкладывать и вкладывать, это прорва. А вот остальная территория Украины с Днепром, Одессой и Киевом – это другое дело. Даже российские пропагандисты говорили, что были готовы отказаться от западной Украины, им это не надо. А вот выход к морю, Одесса, Днепр, Харьков, Киев – это да.

Путину это сделать не удалось, и уже понятно, что не удастся. Поэтому Крым – это то, с чего всё началось, им же всё должно и закончиться. Как только ВСУ вернут Крым, всё станет понятно, и с Путиным тоже.

Smilik: Белорусские военные напали на польских пограничников – начали бросаться в поляков камнями. Это и есть те грозные провокации на границах со странами НАТО, которыми пугали? Это всё, на что способны белорусы и россияне?

Александр Сотник: Пацаны в подзаборье так себя и ведут. Этого у них не отнять, это они могут. А на что-то более дерзкое должна быть отмашка сверху – у самих смелости не хватает. Там может и сам батька мешком картошки избить, если что.

Nikas: В Перми губернатор подарил новоизбранному мэру кувалду, "чтобы дурь чиновничью из головы вышибать". Это что, Пригожин мёртв, но дело его живо?

Александр Сотник: Да, конечно. Тень Пригожина наползает на пещеру.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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