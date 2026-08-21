Розы расцветут с новой силой: что добавить под кусты до сентября

Садоводам рекомендуют внести один вид бытовых отходов под кусты до сентября - и сделать это только один раз за сезон.

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Средство для пышного цветения роз осенью / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие бытовые отходы спасают уплотненную почву

Сколько раз за сезон требуется такая подкормка

Все садоводы хотят, чтобы розы долго и пышно цвели. Однако в конце лета из-за жаркой погоды растение теряет много воды, поэтому бутоны становятся меньше. Спасти ситуацию может обычный продукт из кухни.

Главред решил разобраться, чем нужно подкормить розы до сентября.

видео дня

Что сделать, чтобы розы пышно цвели

В конце августа розы оказываются в самом плохом состоянии за сезон: продолжительная жара уплотняет почву, из-за чего корни получают меньше воды и питательных веществ, пишет Express.

Решение проблемы - кофейная гуща, разбросанная под розами до начала сентября, которая способна увеличить цветочные головки и подготовить кусты к холодам.

"Кофейная гуща - любимая пища червей. Это пойдет на пользу розам, поскольку черви хорошо аэрируют рыхлую почву, что улучшает ее структуру и дренаж воды", - отмечают эксперты.

Главное преимущество кофейной гущи

Гуща является ценным источником азота - элемента, отвечающего за развитие зеленой массы. Чем больше листьев наращивает куст, тем больше энергии он поглощает, а более крепкие стебли способны удержать более тяжелые соцветия.

Есть и дополнительный бонус: резкий кисловатый аромат кофе привлекает полезных обитателей сада, а вот слизни такого соседства не выносят.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как правильно использовать кофейную гущу

Перед внесением в почву кофейную гущу нужно рассыпать на подносе и поставить у окна, чтобы солнце полностью ее высушило. Влажный продукт в саду быстро покрывается плесенью.

Использовать нужно именно использованную кофейную гущу, а не свежую: кофе имеет кислую реакцию, и остатки после заваривания менее агрессивны для растений.

Под каждый куст нужно рассыпать от 200 до 250 грамм кофейной гущи. Перемешивать ее с землей нельзя, так как это травмирует корни.

Также после внесения удобрения розы нужно полить 9 литрами воды, чтобы питательные вещества проникли вглубь. Процедуру достаточно провести один раз за сезон.

Как ухаживать за розами в сентябре – видео:

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